La muerte de la doctora Françoise Wilhelmi de Toledo ha provocado un auténtico terremoto en el exclusivo universo del wellness europeo. Considerada la gran dama del ayuno terapéutico moderno y cerebro científico de las clínicas Buchinger Wilhelmi, falleció el pasado 1 de mayo a los 73 años tras una breve enfermedad, rodeada de su familia. Su desaparición deja huérfano uno de los centros detox más famosos y herméticos del continente: la clínica Buchinger Marbella, refugio habitual de Isabel Preysler, Tamara Falcó, Christina Onassis —hija del magnate naviero Aristóteles Onassis— o Sean Connery, entre otras fortunas internacionales.

Pero, ¿qué ocurre ahora dentro del templo wellness más exclusivo de Marbella? ¿Quién toma el relevo de la mujer que convirtió el ayuno en un símbolo de estatus entre las élites? COOL ha podido hablar en exclusiva con la clínica, que por primera vez se pronuncia tras el fallecimiento de su gran referente científico. Y el mensaje que quieren transmitir es claro: continuidad absoluta. «Françoise estaba al frente del departamento científico y de investigación, pero existe un equipo muy amplio y muy especializado», explican desde Buchinger Marbella a este medio. La clínica insiste además en que «no se ha producido ningún cambio en la estructura de actividades ni en las funciones de las personas que forman dicho departamento».

Unas declaraciones con las que Buchinger intenta trasladar estabilidad en uno de los momentos más delicados de su historia reciente. Porque aunque el proyecto continúa en manos de la familia Wilhelmi —sus hijos Victor y Leonard dirigen actualmente las sedes de Marbella y Überlingen—, la figura de Françoise era mucho más que la de una directora científica. Era el gran rostro intelectual y espiritual de una filosofía que logró transformar el ayuno terapéutico en un fenómeno global.

La mujer que convirtió el ayuno en lujo aspiracional

Nacida en Ginebra en 1953, Françoise Wilhelmi de Toledo descubrió el ayuno siendo muy joven, pero no fue hasta 1979 cuando su vida cambió para siempre. Llegó al lago de Constanza como una médica interesada en experimentar el método Buchinger y terminó encontrando allí su propósito vital. Desde entonces dedicó más de cuatro décadas a investigar y desarrollar el ayuno terapéutico con una misión muy concreta: sacar esta práctica del terreno alternativo y acercarla a la medicina convencional con respaldo científico.

Su trabajo fue decisivo para legitimar una disciplina que durante años estuvo rodeada de cierto escepticismo. Impulsó investigaciones internacionales, colaboró con instituciones científicas y promovió estudios sobre microbiota intestinal, regeneración celular, inflamación y metabolismo. Gracias a ella, las clínicas Buchinger dejaron de ser simples retiros detox para convertirse en centros médicos de referencia internacional.

Sin embargo, para Françoise el ayuno nunca fue únicamente una cuestión física. Su visión iba mucho más allá. «Para ella, el ayuno era mucho más que un método médico. Era un camino de claridad interior, conciencia y reorientación», recuerdan desde la propia clínica. Una mezcla de ciencia, espiritualidad y bienestar emocional que terminó convirtiéndose en el sello distintivo de Buchinger.

El refugio secreto de Isabel Preysler y las élites

Con el paso de los años, la sede de Marbella se transformó en uno de los destinos wellness más exclusivos de Europa. Situada frente al Mediterráneo y protegida por Sierra Blanca, la clínica ha cultivado durante décadas una imagen de oasis silencioso donde desconectar del ruido exterior y «resetear» cuerpo y mente. Allí no hay fiestas, excesos ni ostentación. El lujo es otro: silencio, privacidad, jardines impecables, tratamientos médicos personalizados, yoga, meditación y programas de ayuno basados en caldos vegetales, infusiones y supervisión constante.

Esa filosofía conquistó a algunas de las figuras más conocidas de la alta sociedad española y del panorama cultural internacional. Isabel Preysler ha sido durante años una de las grandes embajadoras involuntarias de Buchinger Marbella. También Tamara Falcó, Mario Vargas Llosa, Manuel Vázquez Montalbán, Chenoa o Isak Andic han pasado por sus instalaciones, contribuyendo a alimentar el aura casi mítica del lugar. Con el tiempo, la clínica se ha convertido en un refugio discreto para rostros conocidos que buscaban desconectar del ruido mediático y someterse a sus exclusivos programas de ayuno terapéutico y bienestar integral.

Un imperio wellness con sello familiar

Tras el fallecimiento de Françoise, todas las miradas se dirigen ahora hacia el futuro del grupo Buchinger Wilhelmi. Actualmente, sus hijos Victor y Leonard Wilhelmi ya ocupan posiciones clave dentro de la compañía familiar, que mantiene sedes en Marbella y Überlingen, Alemania. La clínica insiste en que la estructura científica sigue intacta y que el trabajo desarrollado durante décadas por Françoise continuará guiando el proyecto. No es casualidad que en el mensaje interno enviado a huéspedes y colaboradores se hable continuamente de «continuar su obra». Porque la huella de Françoise está presente en absolutamente todo: «desde los protocolos médicos hasta la dimensión espiritual que caracteriza la experiencia Buchinger», señalan.

Durante más de cuarenta años dirigió semanas de ayuno en la Comunidad de Grandchamp, en Suiza, y desarrolló programas meditativos dentro de las clínicas. Defendía que cuerpo, mente y alma debían tratarse de forma conjunta, una visión que hoy impregna toda la filosofía de la marca. Así, la desaparición de Françoise Wilhelmi marca inevitablemente el final de una etapa dentro del universo del bienestar premium europeo. Pocas personas lograron transformar una práctica ancestral como el ayuno en una experiencia aspiracional asociada al lujo silencioso, la longevidad y el equilibrio emocional. Sin embargo, su legado continúa muy vivo en Buchinger Marbella.