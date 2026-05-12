La Seguridad Social lo confirma: tienes derecho a 6 horas semanales retribuidas para buscar un nuevo empleo

El Estatuto de los Trabajadores dice que los empleados españoles tienen derecho a seis horas semanales retribuidas destinadas a buscar un nuevo empleo cuando la empresa comunica un despido objetivo. Esta norma está recogida en el artículo 53.2 de la ley, en el que se recogen los derechos de los asalariados españoles. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las 6 horas semanales retribuidas para los trabajadores destinadas a buscar un empleo nuevo siempre que se produzca un despido objetivo por parte de la empresa.

El Estatuto de los Trabajadores, que está recogido en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, es la carta magna en la que se recogen todos los derechos de los trabajadores españoles. El artículo 53.2 de esta norma informa que los trabajadores tienen derecho a seis horas semanales retribuidas para buscar un nuevo empleo cuando la empresa informe de un despido objetivo, que se pueden destinar a acudir a una entrevista de trabajo, por ejemplo.

Antes que nada, hay que dejar claro que el despido objetivo es cuando la empresa toma la decisión de prescindir de los servicios del trabajador y rompe el contrato laboral por causas ajenas a este, como pueden ser los motivos económicos, organizativos o productivos y los siguientes que están recogidos en el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores y que son los siguientes:

Por ineptitud del trabajador conocida o sobrevenida con posterioridad a su colocación efectiva en la empresa.

Por falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas operadas en su puesto de trabajo, cuando dichos cambios sean razonables.

6 horas semanales para buscar empleo

El artículo 53 del Estatuto de los Trabajadores hace referencia a la «forma y efectos de la extinción por causas objetivas». Para que la comunicación de este despido sea legal, tienen que seguirse una serie de procesos según confirma la ley y son los siguientes:

Comunicación escrita al trabajador expresando la causa.

Poner a disposición del trabajador, simultáneamente a la entrega de la comunicación escrita, la indemnización de veinte días por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año y con un máximo de doce mensualidades.

Concesión de un plazo de preaviso de quince días, computado desde la entrega de la comunicación personal al trabajador hasta la extinción del contrato de trabajo.

El punto número 2 de este artículo también hace referencia al periodo de 6 horas semanales para buscar trabajo que la empresa tendrá que dar al empleado en cuestión. «Durante el periodo de preaviso, el trabajador, o su representante legal si se trata de una persona con discapacidad que lo tuviera, tendrá derecho, sin pérdida de su retribución, a una licencia de seis horas semanales con el fin de buscar nuevo empleo», dice el artículo 53.2 del Estatuto de los Trabajadores.

Así que el Estatuto de los Trabajadores es claro con respecto a este derecho que tienen los empleados españoles que han sufrido la extinción de un contrato laboral de forma objetiva. La ley dice que podrán disfrutar de hasta seis horas semanales retribuidas para buscar un nuevo trabajo y esto tiene que ver con procesos como posibles entrevistas que pueden surgir para encontrar un nuevo empleo. Con estos se pretenden dar facilidades a los empleados que han sido despedidos de forma objetiva, siempre que la empresa haya seguido todos los cauces que establece la ley para ello.