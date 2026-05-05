Los padres trabajadores tienen derecho a un permiso de una hora al día y la ley lo avala: estos son los requisitos

Cuando nace un bebé, lo normal es que toda la atención se centre en la baja por maternidad o la de paternidad. Es lo primero que se mira, lo más evidente y, en muchos casos, lo único que se tiene claro desde el principio. Sin embargo, una vez termina ese periodo y llega el momento de volver al trabajo, empiezan las dudas. Y no son pocas, porque que los padres trabajadores pueden conciliar en ese punto no siempre resulta fácil.

A partir de ahí, muchas familias entran en una especie de rutina acelerada en la que hay que reorganizar horarios, apoyarse en abuelos o buscar alternativas como guarderías. En ese proceso, hay derechos laborales que quedan en un segundo plano, bien por desconocimiento o simplemente porque nadie los explica de forma clara cuando más falta hace. Uno de ellos es el permiso de lactancia, una medida que sigue activa después de la baja y que permite a los padres trabajadores ajustar su jornada para cuidar del bebé. No es algo opcional ni sujeto a aprobación de la empresa, sino un derecho recogido en la ley que, además, tiene una ventaja importante: se mantiene el sueldo completo durante buena parte del periodo.

Los padres trabajadores tienen derecho a un permiso de una hora al día

Este permiso está regulado en el Estatuto de los Trabajadores y permite ausentarse del trabajo hasta una hora diaria para el cuidado del lactante hasta que cumpla nueve meses. No es una recomendación ni una posibilidad sujeta a negociación, sino un derecho que se puede ejercer directamente si se cumplen las condiciones.

Esa hora, además, no tiene por qué disfrutarse siempre igual. Puede cogerse de forma seguida o dividirse en dos tramos más pequeños, algo que en muchos casos facilita cuadrar entradas y salidas del trabajo. Por otro lado, un punto clave, y que muchas veces sorprende, es que ese tiempo no afecta al salario. Aunque el trabajador esté menos tiempo en su puesto, sigue cobrando exactamente lo mismo. Por eso, es una de las medidas de conciliación más valoradas en la práctica, porque no obliga a renunciar a ingresos en un momento en el que los gastos suelen aumentar. Además, se disfruta en días laborables y no se puede sustituir por dinero. Es decir, no es una compensación económica, sino tiempo real para dedicar al cuidado del menor, que al final es lo que busca la norma.

No sólo es una hora: hay más formas de organizarlo

Aunque la fórmula más conocida es esa hora diaria, la ley permite adaptarla a distintas situaciones. Y aquí es donde muchas familias encuentran opciones que encajan mejor con su día a día.

Por ejemplo, se puede reducir la jornada en media hora en lugar de una, algo que puede resultar más sencillo en determinados trabajos. Pero la opción que más se está utilizando en los últimos años es la acumulación en días completos. En lugar de disfrutar la hora cada día, se van sumando todas esas horas y se transforman en jornadas libres.

En la práctica, esto significa que si trabajas ocho horas diarias, cada ocho días generas un día completo de permiso. Así, en lugar de salir antes todos los días, puedes alargar el periodo en el que no trabajas tras la baja, lo que para muchas familias resulta mucho más útil. Eso sí, aquí conviene hacer un matiz. La forma concreta de aplicarlo puede depender del convenio colectivo o de lo que se acuerde con la empresa, así que antes de solicitarlo es recomendable revisar bien qué condiciones se aplican en cada caso.

Hasta los 9 meses… y con opción de alargarlo

El permiso de lactancia se puede disfrutar desde que finaliza la baja por nacimiento hasta que el bebé cumple nueve meses. Durante ese tiempo, se mantiene con todas sus condiciones, incluido el salario completo.

Sin embargo, existe la posibilidad de extenderlo hasta los 12 meses en determinados casos. Esto ocurre cuando ambos progenitores utilizan el permiso de la misma forma, es decir, con la misma duración y en condiciones similares. Por ejemplo, si los dos reducen una hora diaria o los dos optan por la misma fórmula de acumulación.

Ahora bien, a partir de los nueve meses hay un cambio importante. Esa parte adicional ya no se cobra íntegra, sino que se aplica una reducción proporcional del salario. Es decir, el derecho sigue existiendo, pero deja de ser completamente retribuido. Aun así, hay familias que optan por esta opción porque les permite alargar el tiempo de cuidado directo del bebé sin recurrir a otras soluciones.

Qué ocurre en casos especiales como los partos múltiples

La normativa también tiene en cuenta situaciones en las que la carga de cuidado es mayor, como ocurre con los partos múltiples. En estos casos, el permiso se amplía de forma proporcional, lo que en la práctica supone más tiempo disponible para los padres trabajadores. Por ejemplo, si se tienen gemelos, el derecho pasa de una a dos horas diarias. Y si fueran más, se seguiría incrementando en la misma línea. A partir de ahí, se puede aplicar igual que en el resto de situaciones: dividir el tiempo, reducir jornada o acumularlo en días completos.