Iker Jiménez homenajea a la Guardia Civil: «Intenta que el narcotráfico no se meta en este país»

Iker Jiménez ha comenzado la emisión de Horizonte (Cuatro) este lunes 11 de mayo dedicando su programa a los dos guardias civiles que han muerto al chocar dos embarcaciones del cuerpo mientras perseguían a una narcolancha a unas 80 millas de la costa de Huelva. El comunicador de Mediaset España, visiblemente emocionado, ha querido rendir homenaje a todos los hombres y mujeres que nos protegen del narcotráfico y dan su vida por ello.

El homenaje de Iker Jiménez

Este lunes 11 de mayo, Iker Jiménez ha comenzado su programa Horizonte diciendo: ·»A mí me gustaría, podría ser un minuto de silencio también, porque en desgracia de un accidente, persiguiendo en maniobra agresiva a una narcolancha, han muerto dos guardias civiles. Uno se llamaba Germán, y su viuda Luisa es esta mujer que van a ver». En ese momento, el programa ha mostrado las imágenes del funeral.

«Y hoy me gustaría dedicarle a la Guardia Civil este programa. Están llevando el féretro de su marido. Y yo creo que una foto dice más que mil palabras. Esta noche, a los amigos de la Guardia Civil, a su viuda, por supuesto, a la otra viuda, a sus familias, a las personas que con muy pocos medios intentan que el narcotráfico ya no se meta hasta las venas de este país, nuestro homenaje, nuestro saludo, este Horizonte va por ellos», ha concluido Jiménez.

Iker Jiménez: «Me gustaría dedicar a la Guardia Civil @guardiacivil y a sus familias este programa. Nuestro homenaje, nuestro saludo, va por ellos…» #Horizonte pic.twitter.com/GD5qrzykBK — Horizonte (@HorizonteCuatro) May 11, 2026

Los dos fallecidos

Tal y como ha informado OKDIARIO, este 8 de mayo, dos guardias civiles del Servicio Marítimo han muerto y otros dos más han resultado heridos, al chocar dos embarcaciones del cuerpo mientras perseguían a una narcolancha a unas 80 millas de la costa de Huelva, según fuentes cercanas a la investigación. La operación policial había arrancado pasadas las 8:00 horas de la mañana a unas 60 millas de Punta Umbría.

Durante la persecución a los narcos, además del fallecido, tres componentes del Cuerpo han resultado heridos. Dos de ellos de carácter grave y otro más está herido leve. Los heridos graves son los patrones de las embarcaciones de la Guardia Civil que participaban en la persecución. Uno de ellos ha fallecido posteriormente, convirtiéndose en la segunda víctima mortal del accidente.

La Dirección General de la Guardia Civil, en un comunicado, ha lamentado el fallecimiento del primero de los agentes, de nombre Germán, que ha perdido la vida en la colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo en esa persecución.