Iker Jiménez explota contra Fernando Simón: «Me ha traído una mala leche tan tremenda»

Este martes 5 de mayo, Iker Jiménez ha centrado la información de Horizonte en el barco infectado por hantavirus que se encuentra fondeado en Cabo Verde y ha cargado duramente contra Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes), quien ha declarado que el crucero no supone «un riesgo alto».

Un barco infectado

Las autoridades sanitarias internacionales se encuentran en alerta tras la detección de un letal brote de hantavirus a bordo de un crucero MV Hondius, que actualmente se encuentra en Cabo Verde. El balance provisional es sumamente grave: siete personas contagiadas que permanecen aisladas en el interior del barco y tres fallecidas.

En la embarcación viajan 147 personas de 23 nacionalidades distintas, encontrándose entre ellas 14 ciudadanos españoles (13 pasajeros y un miembro de la tripulación). El Ministerio de Sanidad ya trabaja con la OMS y la Unión Europea para gestionar la evacuación y contener la situación.

La exclusiva de ‘Horizonte’

Nada más arrancar el programa de este martes 5 de mayo, Iker Jiménez ha informado de lo siguiente a los espectadores: «Les voy a contar lo que me ha pasado en los últimos tres minutos. En este programa ya saben ustedes que puede pasar cualquier cosa. Bien, la información nacional desde luego, parte de la internacional está con ese barco ahora mismo anclado cerca de Cabo Verde, saben la historia perfectamente, pero van a saber otras cosas. Y resulta que a unos, no sé, diez minutos antes de empezar el programa, todos los compañeros que están en la mesa lo han visto, conectamos con Orlando Mir (quien colabora actualmente con Horizonte), que está allí en Cabo Verde, tiene el barco a las espaldas y ha tenido la suerte de captar una serie de momentos».

Iker Jiménez ha hablado de un vídeo en el que tres pasajeros del crucero son trasladados desde el barco a una lancha donde les recibe personal sanitario frente a las costas del país africano.

«Las tres personas que se ven detrás moviéndose con una mascarilla negra son las que salieron del barco», ha relatado Mir por llamada telefónica, además de añadir: «Estas personas se encuentran en una lateral de la embarcación y han sido enviadas a un centro hospitalario, donde están siendo evaluadas».

Iker contra Fernando Simón

En Horizonte se ha recordado la última comparecencia de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes), quien ha declarado que el crucero no supone «un riesgo alto».

Eduardo Inda, director de OKDIARIO y colaborador de Horizonte, ha dicho:

«Hoy he visto a Fernando Simón, que es el que dijo en el mes de enero del año 2020 que probablemente no habría más allá de algún caso en España de coronavirus. Hubo 130.000 personas fallecidas, millones, decenas de millones de afectados y ahora ha dicho que el barco iba a llegar a Canarias sin ningún caso a bordo».

Ante las palabras de Inda, Iker Jiménez ha confesado que, aunque tenía (el programa) los totales de la declaración de Simón, él se ha negado a ponerlo, porque «me han traído unos recuerdos tan tremendos.» A lo que la copresentadora de Horizonte, Carmen Porter, ha añadido: «Y una mala leche tan tremenda», una frase que el propio Iker ha repetido para recordar la época en la que predijo lo que iba a ser la pandemia del coronavirus, pero que, desde el Gobierno, no le creían. «Lo voy a decir sinceramente. Y sabéis nuestra historia. Y sabéis nuestra historia. Es que yo estoy viendo ya, aquí no va a pasar , no quiero calentarme, pero es más, yo estoy, no puedo decir nada, no soy científico, pero estoy seguro de que esto no va a ser como . Hay mucha gente asustada, pero tampoco estamos para pedir calma. ·l periodista no tranquiliza, el periodista informa·».