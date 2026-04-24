Audiencias ayer: golpe sobre la mesa de Iker Jiménez, que acecha a ‘Supervivientes’

Repasamos las audiencias del jueves, una de las noches de la semana en la que más personas están sentadas frente al televisor y eso se nota en que todas las cadenas apuestan fuerte por ella. El Hormiguero (13.4 %) vive un nuevo día de liderazgo frente a un especial de La Revuelta (12.1 %), en el que celebraron su particular campeonato de petanca, que sirve a Broncano para conseguir su mejor dato en un mes después de estar hundido varias semanas. También hay que destacar el buen momento de Iker Jiménez con Horizonte (7.4 %), que en su primer tramo del superjueves mira de tú a tú a la primera parte de la gala de Supervivientes (8.7 %).

En el access prime time, el más perjudicado ha sido Jorge Javier Vázquez, que empeora los datos de La isla de las tentaciones y tampoco logra mejores registros que First Dates, dejando claro que el programa isleño no está en su mejor momento, aunque sigue siendo una de las grandes bazas de Mediaset en su reconversión de parrilla. Por abajo, El Intermedio (6.9 %) vuelve a perder frente a Horizonte y tiene que mirar de reojo a Cifras y letras (6.3 %), que se viene arriba gracias a que ha tenido al concurso Trivial Pursuit (5.2 %) como telonero en la noche de La 2.

Audiencia de los programas de ‘access prime time’ del jueves 24 de abril:

‘El Hormiguero’: 13.4 % y 1.616.000

‘La Revuelta’: 12.1 % y 1.406.000

‘Supervivientes’ (Primer tramo): 8.7 % y 1.050.000

‘Horizonte’: 7.4 % y 892.000

‘El Intermedio’: 6.9 % y 838.000

‘Cifras y letras’: 6.3 % y 772.000

‘Supervivientes’ se impone a los estrenos del jueves en prime time:

Aunque las audiencias de la gala de los jueves del programa hondureño siguen sin ser las de otros años —que pasaban del 20 % de cuota—, sigue siendo lo más visto de la noche del jueves. Tenía Jorge Javier una noche complicada, puesto que Antena 3 estrenaba nueva serie tras el final de Perdiendo el juicio, aunque el estreno de ¿A qué estás esperando?, la adaptación de la novela de Megan Maxwell, no alcanza el 10 %.

Hay que destacar el buen rendimiento del segundo tramo de Horizonte (8.6 %), que logra superar al estreno de Se nos ha ido de las manos (8.0 %), el programa de reportajes de Carles Tamayo, el conocido youtuber de investigación. Esta vez TVE ha comprobado que lo que funciona en internet no tiene que tener el mismo éxito en televisión tradicional, un error que ya deberían haber aprendido las grandes cadenas al llenar de influencers los programas en los últimos años.

Peor le ha ido a Alberto Chicote con su Servicio Secreto by Chicote (3.6 %), que no consigue llamar la atención de los fans de Pesadilla en la cocina y paga la poca promoción que le ha dado laSexta al estreno de este programa que podría ser un bombazo.