Rocío Flores carga contra su madre por lo que hizo con Pedro Carrasco: «Se va a arrepentir el resto de su vida»

El recuerdo de Pedro Carrasco está más vivo que nunca a raíz de los últimos acontecimientos. El programa ¡De Viernes! reunió por primera vez en un mismo plató a Rocío Flores y Raquel Mosquera para recordar la figura del mítico campeón de boxeo y reconstruir algunos de los episodios más delicados de sus últimos años de vida.

La emisión, planteada inicialmente como un homenaje al deportista coincidiendo con el aniversario de su muerte, terminó derivando en un relato cargado de reproches, recuerdos dolorosos y acusaciones relacionadas con la fractura familiar que marcó la etapa final de Pedro Carrasco.

Fotografías, objetos personales y anécdotas sirvieron para reconstruir una parte íntima de la vida del boxeador, aunque el momento más impactante llegó cuando la conversación giró hacia la relación entre Rocío Carrasco y su padre.

Fue entonces cuando Rocío Flores lanzó una de las declaraciones más contundentes de la noche. La hija de Antonio David Flores habló abiertamente sobre el distanciamiento que existió entre su madre y su abuelo antes de la muerte del deportista y expresó su convencimiento de que esa ruptura seguirá persiguiendo emocionalmente a Rocío Carrasco durante toda su vida.

Según explicó, considera imposible que alguien pueda convivir sin remordimientos con una despedida inconclusa y con la ausencia de reconciliación antes de una pérdida tan importante. «Se va a arrepentir el resto de su vida», dijo exactamente.

El dardo de Rocío Flores

Rocío Flores ha asegurado que siente una profunda tristeza al pensar que nunca pudo construir recuerdos propios junto a su abuelo materno. Cuando Pedro Carrasco falleció, ella apenas era una niña, y sostiene que en su entorno familiar nunca se habló de él con naturalidad ni se conservaron elementos cotidianos que ayudasen a mantener viva su memoria.

Según Rocío, en la vivienda de su madre no existían fotografías ni conversaciones que le permitieran conocer mejor quién había sido realmente el hombre al que tantas personas admiraban.

Durante su intervención, la joven insistió en las consecuencias que los conflictos familiares terminan teniendo sobre los menores. Explicó que muchas veces los niños acaban pagando el precio emocional de disputas ajenas y lamentó profundamente haber crecido alejada de una figura tan importante dentro de su historia familiar.

Una relación destruida

En pleno 2026, la relación entre madre e hija sigue completamente rota. Después de años de enfrentamientos públicos, procesos judiciales y acusaciones cruzadas, ambas continúan sin mantener contacto. Esa distancia emocional apareció constantemente durante la entrevista, especialmente cuando Rocío Flores reconoció que le produce angustia pensar en todo lo que no llegó a vivir junto a su abuelo y en cómo determinadas decisiones familiares terminaron condicionando su infancia.

La presencia de Raquel Mosquera en el plató añadió todavía más tensión al relato. La viuda de Pedro Carrasco quiso volver a explicar cómo recuerda los días previos a la muerte de su marido y defendió una vez más que el boxeador atravesaba una etapa especialmente complicada debido a la falta de entendimiento con su hija.

Según relató, Pedro sufría profundamente por esa situación y deseaba recuperar el vínculo que había perdido, aunque las conversaciones entre ambos no terminaban de producirse en los términos que él esperaba.

Raquel Mosquera ha hablado muy claro

Raquel Mosquera insistió en que muchas de las especulaciones que surgieron tras la muerte del campeón estaban equivocadas. Aseguró que el verdadero motivo de la preocupación de Pedro Carrasco no tenía relación con cuestiones económicas ni patrimoniales, sino con el deterioro de su relación familiar.

Uno de los momentos más delicados de la noche llegó cuando la peluquera recordó un encuentro ocurrido pocos días antes del fallecimiento del deportista. Según su versión, aquella reunión estuvo marcada por la tensión y por un ambiente frío que dejó profundamente afectado a su marido.

Durante la entrevista también apareció el nombre de Fidel Albiac, pareja de Rocío Carrasco desde hace años y figura señalada en numerosas ocasiones dentro de este conflicto familiar. Tanto Rocío Flores como Raquel Mosquera hicieron referencia a la influencia que, según ellas, habría tenido en el distanciamiento entre padre e hija, un asunto que ya había sido mencionado anteriormente en distintos programas.

La versión de Lydia Lozano

La periodista Lydia Lozano intervino además compartiendo algunos recuerdos personales de conversaciones mantenidas con Pedro Carrasco en aquella época. Lozano explicó que el boxeador le confesó en su momento la tristeza que sentía por no poder ver con normalidad a su hija y a su nieta. Según relató, incluso llegó a guardar regalos destinados a ellas que nunca pudo entregar personalmente.

Raquel Mosquera reforzó esa versión contando episodios concretos de aquellos días. Explicó que Pedro Carrasco insistía constantemente en intentar recuperar el contacto y que se sentía profundamente frustrado ante las dificultades para mantener una conversación tranquila con su hija.

Según Raquel, el deportista deseaba resolver los problemas familiares sin intermediarios y recuperar la cercanía perdida después de meses de distanciamiento. Por desgracia, no lo consiguió y eso es algo que Rocío Flores no perdona.