Los Mossos investigan la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, como posible homicidio y apuntan al hijo

El caso de la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, ha dado un giro inesperado… o no tanto: los Mossos la investigan como un posible homicidio después de que el pasado 14 de diciembre de 2024 muriera en un accidente de montaña. Su hijo, Jonathan Andic, sería el principal sospechoso, según las fuentes ligadas a la instrucción, informa El País.