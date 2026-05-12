Llenar el depósito en Madrid sigue sin ser precisamente barato y eso hace que muchos conductores miren cada vez más dónde repostar antes de parar en una estación de servicio. A veces la diferencia parece pequeña cuando se mira el precio por litro, pero al final, cuando toca llenar el coche entero, sí que se nota. Sobre todo para quienes utilizan el coche todos los días para ir a trabajar o hacen muchos kilómetros durante la semana, de modo que es importante saber cuál es el precio de la gasolina para hoy martes 12 de mayo y encontrar dónde están las gasolineras más baratas de Madrid.

No podemos olvidar que en ciudades grandes como Madrid ocurre una cosa bastante curiosa y es que dos gasolineras separadas apenas unos minutos pueden tener precios muy distintos. Por eso mucha gente ya no reposta en la primera que encuentra, sino que antes echa un vistazo rápido al móvil para comprobar cuál sale mejor. Y ahí es donde entra el Geoportal de Gasolineras, una herramienta oficial que permite consultar los precios actualizados prácticamente en tiempo real. La plataforma, que depende del Ministerio para la Transición Ecológica, muestra un mapa con estaciones de servicio de toda España y deja comparar precios según el carburante, la zona o incluso la marca. En Madrid se utiliza bastante porque ayuda a localizar rápidamente las gasolineras más baratas cerca de casa, del trabajo o de una ruta concreta, algo que termina marcando diferencia cuando los precios siguen moviéndose tanto de una semana a otra.

Precio de la gasolina hoy 12 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Según lo indicado por Geoportal, estas son las gasolineras más baratas hoy martes 12 de mayo en Madrid.

Gasolina 95

Plenergy (Meco) – Camino del Olivo, 1 – 1.355 €/l

(Meco) – Camino del Olivo, 1 – 1.355 €/l Alcampo (Alcalá de Henares) – C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0 – 1.369 €/l

(Alcalá de Henares) – C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0 – 1.369 €/l Alcampo (Madrid) – Calle José Paulete – 1.369 €/l

(Madrid) – Calle José Paulete – 1.369 €/l Gasexpress (Alcalá de Henares) – Carretera Daganzo km. 3 – 1.369 €/l

(Alcalá de Henares) – Carretera Daganzo km. 3 – 1.369 €/l Petroprix (Alcalá de Henares) – Calle Isaac Newton, 155 – 1.369 €/l

(Alcalá de Henares) – Calle Isaac Newton, 155 – 1.369 €/l Ballenoil (Alcalá de Henares) – Carretera Daganzo km. 5 – 1.369 €/l

(Alcalá de Henares) – Carretera Daganzo km. 5 – 1.369 €/l Alcampo (Torrejón de Ardoz) – Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500 – 1.369 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500 – 1.369 €/l Supeco (Alcalá de Henares) – Polígono La Garena, Av. Europa, s/n – 1.369 €/l

(Alcalá de Henares) – Polígono La Garena, Av. Europa, s/n – 1.369 €/l Ballenoil (Alcalá de Henares) – Calle Varsovia, 2 – 1.369 €/l

(Alcalá de Henares) – Calle Varsovia, 2 – 1.369 €/l Lavaplus (Alcalá de Henares) – Carrera de Ajalvir, 3 – 1.369 €/l

Gasolina 98

Alcampo (Madrid) – Calle José Paulete – 1.439 €/l

(Madrid) – Calle José Paulete – 1.439 €/l Alcampo (Torrejón de Ardoz) – Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500 – 1.469 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500 – 1.469 €/l Alcampo (Alcobendas) – Avenida Olímpica, 9 – 1.529 €/l

(Alcobendas) – Avenida Olímpica, 9 – 1.529 €/l Alcampo (Alcalá de Henares) – C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0 – 1.535 €/l

(Alcalá de Henares) – C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0 – 1.535 €/l Shell (Móstoles) – Glorieta de los Jazmines, s/n – 1.539 €/l

(Móstoles) – Glorieta de los Jazmines, s/n – 1.539 €/l Confor Auto (Alcobendas) – Avenida de la Industria, 45 – 1.559 €/l

(Alcobendas) – Avenida de la Industria, 45 – 1.559 €/l Cepsa Mayorazgo 365 (Madrid) – Calle Sierra de la Demanda, 2 – 1.579 €/l

(Madrid) – Calle Sierra de la Demanda, 2 – 1.579 €/l Shell (Ciempozuelos) – Carretera M-414 km. 42,100 – 1.579 €/l

(Ciempozuelos) – Carretera M-414 km. 42,100 – 1.579 €/l BP Dualez 365 (El Álamo) – Carretera M-404 km. 4,950 – 1.589 €/l

(El Álamo) – Carretera M-404 km. 4,950 – 1.589 €/l E.Leclerc (Aranjuez) – Paseo del Deleite, 13 – 1.599 €/l

Diésel

Beroil (Móstoles) – Calle Simón Hernández, 73 – 1.529 €/l

(Móstoles) – Calle Simón Hernández, 73 – 1.529 €/l Petrol Móstoles (Móstoles) – Calle Torres Quevedo, 6 – 1.549 €/l

(Móstoles) – Calle Torres Quevedo, 6 – 1.549 €/l Plenergy (Móstoles) – Calle Torres Quevedo, 2 – 1.549 €/l

(Móstoles) – Calle Torres Quevedo, 2 – 1.549 €/l Esteba Rivas (Getafe) – Calle Eratóstenes, 15 – 1.554 €/l

(Getafe) – Calle Eratóstenes, 15 – 1.554 €/l Alcampo (Alcobendas) – Avenida Olímpica, 9 – 1.559 €/l

(Alcobendas) – Avenida Olímpica, 9 – 1.559 €/l Alcampo (Alcalá de Henares) – C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0 – 1.569 €/l

(Alcalá de Henares) – C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0 – 1.569 €/l Alcampo (Torrejón de Ardoz) – Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500 – 1.569 €/l

(Torrejón de Ardoz) – Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500 – 1.569 €/l Ballenoil (Alcalá de Henares) – Calle Varsovia, 2 – 1.569 €/l

(Alcalá de Henares) – Calle Varsovia, 2 – 1.569 €/l Alcampo Fuenlabrada (Fuenlabrada) – CC Loranca Alcampo Fuenlabrada, Av. Pablo Iglesias, s/n – 1.581 €/l

(Fuenlabrada) – CC Loranca Alcampo Fuenlabrada, Av. Pablo Iglesias, s/n – 1.581 €/l Alcampo (Alcorcón) – Avenida Europa, s/n – 1.581 €/l

Geoportal tiene el mapa en el que vas a poder ubicar las gasolineras más baratas

Como podemos comprobar con los listados que acabamos de ver, el Geoportal de Gasolineras se ha convertido en una de esas herramientas que mucha gente consulta ya casi por costumbre antes de repostar o llenar el depósito del coche ya que además su funcionamiento es bastante simple. En el mapa (como el que vemos arriba a modo de ejemplo) aparecen las estaciones de servicio con los precios actualizados y eso permite comparar rápidamente cuánto cuesta la gasolina o el diésel en cada zona. En ciudades como Madrid viene bien porque, dependiendo del barrio o del municipio, el precio puede cambiar bastante más de lo que parece.

La página deja buscar gasolineras de forma concreta y también filtrar por tipo de combustible. Por ejemplo, se puede mirar sólo gasolina 95, diésel o gasolina 98 y ordenar los resultados para ver directamente cuáles son las más baratas. Mucha gente lo utiliza cuando va a hacer un viaje, aunque también hay conductores que lo revisan antes de llenar el depósito durante la semana para intentar ahorrar algo, sobre todo ahora que cualquier diferencia de céntimos termina notándose en el bolsillo.

Otra de las cosas útiles que tiene el Geoportal es que muestra bastante información de cada estación. No sólo aparece el precio, también la dirección, el horario o la marca. Incluso se pueden localizar gasolineras abiertas las 24 horas, algo práctico para quienes vuelven tarde del trabajo o tienen que repostar de madrugada. Además, el mapa funciona tanto en ordenador como en el móvil, así que se puede consultar fácilmente antes de parar en una estación de servicio.