La juez tumba el intento de la Fiscalía de cerrar el caso abierto por Julio Iglesias para conocer las denuncias

La juez Emilia Peraile Martínez ha tumbado el intento de la Fiscalía de cerrar el caso abierto por Julio Iglesias para conocer la denuncia de sus ex empleadas por agresión sexual contra él. La decisión judicial se tomó el pasado 6 de mayo, según un escrito al que ha tenido acceso OKDIARIO.

El cantante Julio Iglesias emprendió acciones legales contra la Fiscalía de la Audiencia Nacional cuando conoció que se negaban a entregarle la denuncia en cumplimiento de una circular del Ministerio Público. Recurrió a la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo y la juez admitió a trámite su denuncia.

La Fiscalía envió escritos solicitando que no se estudiara la denuncia de Julio Iglesias, alegando que no era la jurisdicción correcta y que el cantante debía recurrir a la vía penal. La magistrada de lo Contencioso-Administrativo ha tumbado estos intentos y ha desestimado el último recurso de reposición planteado por el abogado del Estado que defiende a la Fiscalía.

La Fiscalía alegó en su recurso la procedencia de plantear causas de inadmisibilidad distintas a la inadecuación de procedimiento y la exigencia de un pronunciamiento expreso sobre las mismas.

«No sólo resulta procedente plantear otras causas de inadmisibilidad distintas a la inadecuación de procedimiento con la remisión del expediente en un procedimiento para la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, sino que ha de procederse, al menos, a su valoración en la respectiva resolución judicial motivada que resuelva sobre las mismas», sostuvo la Fiscalía.

Su defensa argumentó que una de las causas de inadmisibilidad invocadas es la falta de jurisdicción. También se refirió a circulares internas de la Fiscalía General del Estado, sobre la actividad extraprocesal del Ministerio Fiscal en el ámbito de la investigación penal, para pedir que no se estudiara la denuncia de Julio Iglesias.

La juez a favor de Julio Iglesias

La juez ha tumbado los argumentos de la Fiscalía y dice que serán resueltos en la sentencia: «Las causas de inadmisión esgrimidas, no son circunstancias que consten de modo inequívoco y manifiesto, y por ello deben resolverse tras el oportuno debate contradictorio en la sentencia».

Y prosigue: «Solamente decide sobre la procedencia de dar al recurso la tramitación prevista, que regulan el procedimiento para la protección de los derechos, dejando para sentencia, de considerar que las actuaciones han de seguir el trámite elegido por la parte actora por considerar que el procedimiento es adecuado, el examen de las causas de inadmisión esgrimidas por la parte demandada, personada y Ministerio Fiscal, de falta de jurisdicción y de ausencia de actividad susceptible de impugnación».

La decisión de la juez sobre que se continúe el procedimiento que inició Julio Iglesias es firme, no cabe recurso contra ella. La magistrada ha perdonado el pago de las costas a la Fiscalía.