"Claramente le hice daño": el día que Martina Klein tuvo que pedir perdón a doña Letizia

Martina Klein ha hecho una inesperada revelación sobre la Reina Letizia. La modelo, que fue uno de los rostros más conocidos de las pasarelas tanto nacionales como internacionales en los años noventa, ha acudido a un programa de televisión junto a otras modelos de su época, como Judit Mascó, Laura Sánchez o Verónica Blume.

Junto a ellas ha estado hablando de cómo ha sido su trayectoria y sus años como modelo en algunas de las principales pasarelas del mundo y ha aprovechado para contar una anécdota que vivió junto a la esposa del Rey Felipe VI hace ya muchos años y de la que no se tenía constancia pública.

El pisotón de Martina Klein a la Reina

Durante su intervención, Martina Klein ha explicado el motivo por el que tuvo que pedir perdón a la Reina Letizia. Fue durante la boda de su compañera de profesión, Laura Ponte, con Beltrán Gómez-Acebo. El hijo de la infanta Pilar y primo de Felipe VI se casó con la modelo en La Granja de San Ildefonso (Segovia) en septiembre de 2004, apenas unos meses después de la boda de los entonces príncipes de Asturias.

La Reina Letizia durante la boda de Laura Ponte. (Foto: Gtres)

Al enlace asistieron numerosos rostros conocidos del panorama nacional, además de miembros de la realeza. Doña Letizia apostó por un original conjunto de inspiración castiza firmado por Lorenzo Caprile y compuesto por una falda midi de color rojo y un cuerpo negro.

Por parte de la novia, Martina Klein fue una de las invitadas. En aquel momento, la modelo estaba embarazada de cinco meses de su hijo mayor, Pablo. Según ha explicado a Marc Giró en su programa Late Xou, en un momento de la celebración pisó a doña Letizia: «En un momento dado, mientras esperaba a que Laura se arreglase el vestido, pisé a la Reina. Le hice así, con el tacón, un tacón de una mujer embarazada de cinco meses en sus pies», ha contado la modelo al tiempo que gesticulaba recordando cómo fue la escena.

Tal como ha relatado Martina Klein, en cuanto se dio cuenta se disculpó con la Reina Letizia, quien le contestó que no se preocupara. La modelo ha recordado que la esposa de Felipe VI fue muy amable con ella, aunque está convencida de que le hizo daño: «Claramente, le hice daño, aunque ella fue muy maja conmigo para quitarle hierro al asunto», ha recalcado.

Martina Klein en la boda de Laura Ponte. (Foto: Gtres)

Los problemas de pies de la Reina Letizia

Aunque el suceso no tuvo mayor trascendencia, Martina Klein ha explicado que años después se enteró de los problemas de pies de la Reina Letizia, que no ha vuelto a llevar zapatos de tacón en su actividad diaria y los limita a momentos puntuales. «Reina Letizia, si fui yo, lo siento muchísimo, de corazón», ha dicho Martina Klein, haciéndose responsable de las dolencias de la Reina, pero sin perder el sentido del humor.

La Reina Letizia con zapatillas. (Foto: Gtres)

Fue en 2022 cuando, durante la recepción en el Palacio Real con motivo de la celebración del Día de la Hispanidad, la Reina Letizia contó que padecía un neuroma de Morton y una metatarsalgia crónica que afectaban a su día a día y le limitaban el uso de zapatos de tacón elevado. Desde entonces, la esposa de Felipe VI ha evitado este tipo de calzado y se ha decantado por opciones más respetuosas para el pie.