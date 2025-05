Aunque cuando doña Letizia se incorporó como miembro a la Familia Real los zapatos de tacón alto con plataforma y la puntera abierta (peep toes) se convirtieron en su seña de identidad, de un tiempo a esta parte el calzado plano ha pasado a ser imprescindible en su armario. No tanto por una cuestión de estilo, sino más bien de salud.

Hace algunos años, durante una recepción con motivo del Día de la Hispanidad, la madre de la princesa Leonor y de la infanta Sofía reveló a un grupo de periodistas que padecía una metatarsalgia crónica y un neuroma de Morton que le impedían estar mucho tiempo de pie y, sobre todo, caminar con tacones muy altos. Desde entonces, la Reina ha ido cambiando este tipo de calzado por tacones sensatos, más cómodos y mejores para la salud de los pies.

La Reina Letizia en zapatillas. (Foto: Gtres)

Sin embargo, el pasado año un accidente doméstico hizo que doña Letizia sufriera una lesión en el pie que provocó que tuviera que renunciar del todo a cualquier tipo de tacón, al menos, por un tiempo. Los médicos le recomendaron que se tomara un descanso, pero ella prefirió continuar con su agenda, eso sí, adaptando el tipo de calzado que usaba. Desde entonces, las zapatillas se convirtieron en sus inseparables.

La Reina Letizia con zapatillas. (Foto: Gtres)

La colección de zapatillas de la Reina

No es que antes de este percance no se hubiera visto a doña Letizia con zapatillas, pero no era algo habitual en actos oficiales. Si echamos la vista atrás podemos rescatar imágenes de la Reina en salidas privadas o llevando a sus hijas al colegio con varios modelos de la firma Boss, pero no en citas institucionales.

La Reina Letizia con zapatillas de Vivobarefoot. (Foto: Gtres)

Las zapatillas de la firma Mu the Brand fueron las elegidas para el posado de la Familia Real por el 20 aniversario de boda de los Reyes hace un año y doña Letizia las ha llevado en más ocasiones. En concreto, la Reina tiene el modelo MU-01, unas zapatillas de color blanco, con suela de goma y detalles en tonos neutros, cuyo precio es de poco más de 100 euros. Mu es una marca que apuesta por la moda sostenible y el diseño artesanal, con un enfoque centrado en la calidad y la atemporalidad.

La Reina Letizia con zapatillas de Mu the Brand. (Foto: Gtres)

Además de estas zapatillas, la Reina ha utilizado mucho unas de Vivobarefoot, perfectas para sus dolencias de pies y respetuosas con la pisada. Doña Letizia tiene en su zapatero varios pares de zapatos de horma ancha, que ha ido llevando a lo largo de los meses durante los que se ha estado recuperando de problema doméstico. En lo que respecta a las zapatillas, la esposa de Felipe VI tiene el modelo Geo Court III. Este modelo está inspirado en el calzado de tenis y ofrece la sensación de caminar descalzo, gracias a su suela ultrafina y su fabricación con cuero obtenido de forma responsable. El precio de estas zapatillas es de 175 euros aunque cuando la Reina las llevó hubo un gran interés por ellas y se agotaron varias tallas.