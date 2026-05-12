Los meteorólogos coinciden: se prevé aire polar y nevadas en España en pleno mes de mayo

Se prevé aire polar y nevadas en España en pleno mes de mayo, los meteorólogos coinciden con lo que está por llegar. Es hora de apostar claramente por un cambio que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en unos días en los que realmente puede ser esencial. En estos días en los que parecía que esperábamos en estos días en los que realmente cada detalle cambia. Por lo que, habrá llegado el momento de conocer lo que puede pasar en breve, en estos días en los que realmente puede acabar con esta primavera que tenemos por delante.

Una novedad que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve en estos días en los que parece que volvemos atrás en el tiempo, en lugar de avanzar. Lo que nos estará esperando es un importante giro radical que puede acabar siendo la antesala de algo más. Vamos a estar muy pendientes de un tiempo que podría acabar siendo una auténtica pesadilla si tenemos que salir de casa o tenemos algunos compromisos al aire libre. Los meteorólogos coinciden se prevé la llegada de aire polar y nevadas en pleno mes de mayo.

Lanzan una advertencia los meteorólogos ante lo que llega en mayo

Este mes de mayo no será como esperábamos, cuando el tiempo se convertía en la excusa para empezar a disfrutar de un verano que se iba materializando. En su lugar, vamos a tener algunos cambios de ciclo destacados que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno.

Es momento de conocer lo que puede pasar en unas jornadas en las que el tiempo cobrará protagonismo. En lugar de ese sol y estabilidad que esperaríamos, nos vamos a encontrar con todo lo contrario, un cambio en el tiempo que nos dejará algunos datos que ponen los pelos de punta.

Los meteorólogos no dudan en lanzar una importante advertencia ante lo que está por llegar, una serie de cambios importantes en un tiempo que nos hará mirar el calendario, en unos días en los que parecerá que deberemos empezar a tener en mente algunas situaciones del todo inesperadas.

Es momento de saber qué es lo que nos estará esperando en un mes de mayo que puede batir todos los récords, pero no de calor, sino que nos espera un frío que puede recordarnos lo peor del invierno.

Nevadas y frío polar en pleno mes de mayo

Será mejor que no dejemos la chaqueta en el armario, lo que tenemos por delante es un importante cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que puede que incluso volvamos a ver la nieve en pleno mes de mayo.

La previsión del tiempo de la AEMET no tiene lugar a dudas y la refuerzan los expertos de El Tiempo: «Cambia el patrón térmico en España la próxima semana. Se espera un acusado descenso de las temperaturas por la irrupción de una masa de aire polar: las heladas y las nevadas llegarán a algunos puntos de nuestro territorio. La atmósfera vuelve a recordarnos que la primavera es una estación de extremos y contrastes. Después de varios días con temperaturas suaves e incluso ambiente casi veraniego en algunas regiones de España, los modelos meteorológicos apuntan ahora hacia un giro radical de esta situación».

Siguiendo con la misma explicación: «La BFA (borrasca fría aislada) que nos ha estado afectando durante estos días tenderá a rellenarse progresivamente a medida que avance la semana. Hasta al menos el martes, continuará favoreciendo la aparición de chubascos y tormentas localmente intensos, distribuidos de forma irregular tanto en extensión como en intensidad. Sin embargo, el debilitamiento de esta baja no supondrá una estabilización del tiempo. Los modelos apuntan al fortalecimiento de una importante cresta atlántica, con una potente zona de altas presiones que ascenderá de sur a norte tanto en superficie como en altura. Al mismo tiempo, otro extenso anticiclón se consolidará sobre el este de Europa y Rusia, y se descolgarán bajas presiones en el oeste de Europa. Esta configuración favorecerá el avance de masas de aire muy frío desde latitudes altas hacia zonas próximas a la Península Ibérica. Todo ello se produce además en un contexto de vórtice circumpolar debilitado y un chorro polar muy ondulado, con escasa circulación zonal. El resultado será un ambiente muy dinámico en Europa occidental, con un continuo trasiego de perturbaciones».

Las temperaturas serán las grandes protagonistas: «Lo más destacable de este episodio será la entrada de aire frío en capas altas de la atmósfera, que favorecerá un importante descenso térmico en prácticamente toda España. Las anomalías térmicas serán muy llamativas desde el 11 de mayo, con valores entre 5 ºC y 10 ºC por debajo de lo normal en casi todas las regiones. La nieve reaparecerá en las principales cordilleras, con una cota que podría bajar hasta los 1400-1600 metros a partir del próximo jueves. Las nevadas previstas no serán especialmente abundantes, aunque sí podrían acumularse entre 10 y 20 centímetros en puntos de los Pirineos y en la Cordillera Cantábrica, especialmente en los Picos de Europa, pudiendo aparecer en otras cordilleras del centro y norte, según las últimas actualizaciones».