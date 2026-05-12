AEMET: Cambios en los cielos y lluvias en Castilla y León, con tormentas en el este

Cielos poco nubosos irán aumentando a nubosos en el conjunto del territorio de Castilla y León, donde se esperan lluvias y chubascos generalizados, algunos de los cuales podrían ser localmente fuertes y acompañados de tormenta, especialmente en el este de la región. Las temperaturas se mantendrán sin cambios o experimentarán un ligero descenso, mientras que el viento será variable, predominando del oeste con rachas fuertes en zonas de tormenta.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 12 de mayo

Cielo gris y lluvia a la vista en León

La jornada en León se presenta bajo un cielo gris que se despereza lento, dando la bienvenida a una mañana marcada por una alta probabilidad de lluvia que nos puede sorprender en cualquier momento. Con una temperatura mínima que apenas roza los 6 grados, la sensación térmica puede descender a 7, haciendo que el ambiente se sienta más fresco y húmedo. A medida que avanza el día, el viento soplará suavemente desde el norte a unos 10 km/h, acompañando la danza de las nubes que amenazan con descargarse en chubascos.

Ya por la tarde, el panorama no mejora mucho, ya que las precipitaciones continuarán acechando al caer la tarde y a lo largo de la noche. El termómetro alcanzará su máxima a los 15 grados, aunque la alta humedad, que puede elevar la sensación térmica, contribuirá a un ambiente pesado. La luz del sol se ocultará a las 21:34, marcando el final de un día en el que la lluvia y el viento serán protagonistas, dejando una atmósfera fresca y cargada en la ciudad.

Zamora: nubes y lluvias intensas a la vista

Las nubes se acumulan sobre el horizonte zamorano, anticipando un día de cambio repentino en el tiempo. A medida que la luz del sol comienza a asomarse, la atmósfera ya se siente cargada y húmeda, un preludio de lo que se avecina.

La mañana amanece fresca, con temperaturas que no superan los 10 grados y un cielo gris que anuncia lluvias intensas. A medida que avance la tarde, las probabilidades de precipitaciones alcanzan al 100%, acompañadas de un viento fuerte que soplará a 15 km/h con ráfagas de hasta 6 km/h. Con una sensación térmica que puede descender hasta los 10 grados, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien antes de salir.

En la ciudad de Salamanca, ambiente fresco y lluvioso

La jornada en Salamanca comienza con un cielo mayormente cubierto y una probabilidad de lluvia del 100% que se mantendrá a lo largo del día. Al amanecer, la temperatura mínima ronda los 9°C, pero con la alta humedad, el ambiente se sentirá bastante pesado. A medida que avance la mañana, se espera que las precipitaciones continúen, con temperaturas que alcanzarán hasta 12°C.

Por la tarde, el panorama no mejora. Aunque la máxima llega a los 16°C, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y el viento moderado que soplará del sur a 10 km/h, con algunas ráfagas que pueden alcanzar hasta 30 km/h. Con la puesta de sol a las 21:30, los salmantinos disfrutarán de unas 14 horas de luz, pero será un día fresco y lluvioso.

Valladolid: cielo nublado y probabilidad de lluvia

El tiempo se presenta con cielo mayormente nublado a lo largo de la jornada y aunque es probable que se registre lluvia tanto por la mañana como por la tarde, las temperaturas se mantendrán templadas, con mínimas que rondarán los 9 grados y máximas que alcanzarán los 16. El viento soplará de manera suave, proporcionando un ambiente fresco y agradable.

Un día como el de hoy invita a disfrutar del aire libre; es ideal para pasear y aprovechar los pequeños momentos que ofrece la ciudad. Considera salir a realizar tus actividades diarias con tranquilidad, ya que el ambiente será propicio para ello.

Cielo nublado y lluvias inminentes en Burgos

La jornada comenzará bajo un manto de nubes densas que traen consigo la inminente llegada de la lluvia, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 7 grados. A medida que avance la mañana, la situación se mantendrá similar y la sensación térmica podría bajar hasta los 5 grados.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto y la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, lo que sugiere un ambiente fresco, con máximas que apenas alcanzarán los 15 grados. Será un buen día para abrigarse y, si es posible, llevar paraguas a la calle.

Palencia: cielo nublado con chubascos intermitentes

Las primeras horas traen un cielo encapotado y fresco, con temperaturas rondando los 7 grados. Desde media mañana, se anticipan chubascos intermitentes que persistirán durante gran parte de la jornada, alcanzando la máxima de 16 grados por la tarde, aunque la sensación térmica podría ser más agradable.

A medida que avance el día, el viento proveniente del oeste soplará a 15 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 6 km/h. Se recomienda llevar paraguas, ya que las precipitaciones podrían intensificarse por la tarde-noche, así que es mejor estar preparado.

Cielos nublados y lluvia constante en Ávila

La jornada en Ávila se presenta con cielos mayormente cubiertos y una sensación térmica bastante fresca, oscilando entre los 4 y 15 grados. Las probabilidades de lluvia son altísimas desde la madrugada hasta la noche, con lo que es probable que se formen brumas y un ambiente húmedo durante las primeras horas.

A medida que avancen las horas, el tiempo no parece dar tregua, continuando la amenaza de lluvia durante la tarde y la noche. Por tanto, resulta imprescindible salir bien abrigados y con un paraguas en mano. Aunque el sol podría asomarse tímidamente, no olvides que hoy es un día para disfrutar de una buena taza de café en casa.

Segovia: ambiente fresco con chubascos intermitentes

Las primeras horas traen un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de 8°C, mientras el cielo se mantiene cubierto. Desde media mañana, se anticipan chubascos intermitentes que continuarán durante la tarde, donde los termómetros alcanzarán un máximo de 13°C.

Ante este panorama, se recomienda llevar un paraguas y abrigarse, sobre todo por la tarde-noche, cuando las lluvias serán más intensas. El viento del norte, aunque suave, podría hacer que la sensación térmica se sienta aún más fría, especialmente en las horas previas a la puesta del sol a las 21:24.

Ambiente fresco y lluvioso hoy en Soria

Este jueves en Soria amanece con un cielo cubierto y una sensación de humedad que hará que el ambiente se sienta fresco, especialmente en las primeras horas. A medida que avancemos hacia la tarde, la probabilidad de lluvia es alta y las precipitaciones podrían acompañarnos durante gran parte del día, haciendo que la jornada se sienta más fría de lo que indican los termómetros.

A lo largo del día, las temperaturas oscilarán entre los 6 y 16 grados, con una sensación térmica que podría llegar incluso a los 16 grados en su punto más cálido. El viento será suave, aunque con algunas rachas que podrían ser más intensas. Con el sol saliendo a las 07:02 y poniéndose a las 21:19, disfrutaremos de unas cuantas horas de luz, aunque la mayor parte de la jornada vendrá marcada por la lluvia y el cielo nublado.