El tiempo en Barcelona hoy, 12 de mayo de 2026, se presenta con un cielo despejado por la mañana que dará paso a un aumento de nubosidad al mediodía. Por la tarde, se prevén chubascos localmente fuertes, acompañados de tormenta, granizo y rachas de viento muy intensas en buena parte de la provincia. Las temperaturas se mantendrán estables, con un ligero descenso en el litoral. A continuación, aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 12 de mayo

Barcelona: nubes y lluvia a la vista con ambiente cálido

El cielo se despereza lento en esta jornada; la mañana traerá consigo un manto gris y húmedo con un riesgo bastante alto de que las gotas de lluvia empiecen a danzar en el suelo barcelonés. Las temperaturas rondarán los 15 grados, ofreciendo una sensación térmica similar, mientras el viento soplará suave desde el sureste, alcanzando hasta 20 km/h. A medida que avance la jornada, la atmósfera se sentirá cargada y el entorno podría volverse un poco pesado por la alta humedad.

Ya por la tarde, la situación meteorológica se tornará más intensa. Las probabilidades de chubascos se incrementarán y el termómetro alcanzará su pico a 22 grados, aunque la sensación puede ser más cálida por el calor acumulado. Con el sol ocultándose a las 21:00, las nubes continuarán su danza, dejando claro que la lluvia será la protagonista en el escenario barcelonés, sobre todo en las horas de la tarde-noche. Así, se presenta un día que invita a disfrutar de la calidez de un buen abrigo.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielo gris y viento fuerte con lluvias

L’ Hospitalet de Llobregat se despierta bajo un cielo grisáceo, presagio de un día agitado. Desde temprano, el viento sopla con fuerza del sureste, creando una atmósfera de inquietud. A medida que avanza la mañana, la lluvia comienza a hacerse presente, aumentando su intensidad conforme se acerca la tarde, cuando se espera un desbordante 100% de probabilidad de precipitación.

La diferencia entre la mañana y la tarde es notable: mientras los termómetros marcan 14°C al mediodía, un descenso térmico se prevé para la noche, donde las temperaturas caerán hasta los 13°C. Con vientos alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h y una humedad que puede resultar agobiante, es aconsejable llevar paraguas y abrigarse bien si se planea salir.

Cambio drástico hacia la lluvia en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo mayormente cubierto y una temperatura mínima que ronda los 13 grados, lo que anticipa un inicio fresco. Con un viento del sureste que sopla a 20 km/h, la sensación térmica podría caer hasta los 13 grados, creando un ambiente algo húmedo al inicio de la jornada. Sin embargo, no se espera lluvia durante la mañana, ya que la probabilidad se sitúa en un 80% hacia el mediodía.

A medida que avance el día, la situación cambiará drásticamente, ya que la probabilidad de lluvia se incrementa al 100% durante la tarde y noche. La temperatura máxima alcanzará los 21 grados, aunque la sensación térmica podría también llegar a ese nivel, mientras que la humedad relativa puede alcanzar hasta el 90%, generando una atmósfera pesada. Con la salida del sol a las 06:35 y su puesta a las 20:59, disfrutaremos de unas 14 horas de luz, aunque el paraguas será un compañero necesario en este jornada lluviosa.

Nubes y posible lluvia por la tarde en Sabadell

Esta jornada se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente por la tarde, cuando la probabilidad de lluvia aumenta considerablemente. Las temperaturas oscilan entre los 11 y 22 grados, creando un ambiente templado, aunque se notará algo de viento suave que podría aportar frescura en algunos momentos.

Un día como el de hoy es ideal para disfrutar de un paseo por el parque o realizar actividades al aire libre, aprovechando la tranquilidad que ofrece el ambiente. A pesar de la posibilidad de algunas gotas, nada que impida disfrutar de lo que la jornada tiene para ofrecer.