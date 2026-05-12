Ayuso denuncia el «intolerable abandono» sufrido en México por el Gobierno de Sánchez: «Nos han puesto en peligro»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado este martes al Gobierno de Pedro Sánchez por «abandonar a su suerte a un representante del Estado en el exterior». Este «intolerable abandono» que ha señalado Ayuso se ha dado en su viaje oficial a México, donde ha asegurado que su integridad y la de su equipo llegaron a correr peligro ante la hostilidad del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ayuso ha calificado su viaje a México como «una situación de peligro extremo» en la que el Ejecutivo central no se ha preocupado del bienestar de la expedición madrileña: «No sabían ni cómo estábamos ni cómo nos hemos tenido que proteger», explicó este martes la líder madrileña.

La dirigente madrileña ha afirmado haber avisado del viaje «como corresponde» y «como hacen siempre». Sin embargo, la presidenta de la región se ha quejado de que «nadie se ha puesto en contacto con nosotros, nadie ha preguntado absolutamente nada”. «¿Tengo que ir en una flotilla, amenazar a gobiernos para que tenga que haber una diplomacia y un apoyo por parte de nuestro Gobierno?», ha ironizado Ayuso sobre el abandono que ha sufrido en México por el Gobierno de Sánchez.

En una entrevista en la Cadena Cope, Ayuso ha apuntado también al Gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum, a quien ha acusado de «boicotear cada evento» al que tenía que acudir Ayuso y de «insultar, ofender y echar fuego contra nosotros desde su programa de televisión diario». La líder madrileña se refería a los ataques que lanzó Sheinbaum a Ayuso desde su programa Mañaneras durante toda la estancia de la líder popular en México.

La presidenta madrileña ha comparado este programa de Sheinbaum con la televisión pública española y el uso que le da el Gobierno, ya que ambos gobiernos utilizan las televisiones para «hacer propaganda política». Ayuso ha comparado a los ejecutivos de los dos países, señalando que es preocupante porque «tienen las mismas formas de hablar y de actuar, son idénticos».

Ayuso tuvo que acabar su gira institucional en México días antes de lo que estaba previsto. Desde el Ejecutivo madrileño culparon a Sheinbaum y su Gobierno de esta abrupta cancelación. Ayuso ha aclarado el motivo principal de acabar antes de tiempo la gira: «Porque no quise poner en peligro a nuestro equipo. Tuvimos que desaparecer. Ni nuestras familias sabíamos dónde estábamos», ha explicado la líder madrileña.

Aunque para Ayuso los actos restantes de la gira institucional eran «actos protocolarios de lo más normal entre administraciones», no quiso «poner en riesgo la integridad de los participantes» porque, según matiza la presidenta de la Comunidad de Madrid, Sheinbaum «pidió una lista de nombres y apellidos para ir contra ellos».

Por su parte, el presidente del Gobierno ha respondido a la denuncia de Ayuso desde La Moncloa, en el marco de una rueda de prensa celebrada junto al director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom. Lejos de expresar solidaridad institucional con la presidenta madrileña, Sánchez ha calificado a Ayuso como «una profesional en crear problemas y en confrontar».

Sánchez ha añadido que Ayuso genera problemas no solo en España, sino también «fuera de nuestro país», en alusión directa al viaje a México. El jefe del Ejecutivo ha eludido así cualquier pronunciamiento sobre las acusaciones de abandono institucional formuladas por la presidenta madrileña y ha evitado comprometer al Gobierno en una defensa de las delegaciones autonómicas en el extranjero.