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La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha denunciado este martes la falta de información técnica por parte del Ministerio de Sanidad en relación con la gestión del crucero de lujo MV Hondius, afectado por el brote de hantavirus. Según ha asegurado, el Ejecutivo autonómico tuvo conocimiento «por la televisión» de que uno de los pasajeros trasladados al Hospital Gómez Ulla había dado positivo provisional en la prueba PCR realizada tras su llegada a España.

En declaraciones a Antena 3, Matute criticó que durante la gestión de la crisis se hayan producido numerosas comparecencias públicas y comunicados, pero sin que las comunidades autónomas hayan recibido informes técnicos detallados para coordinar adecuadamente la respuesta sanitaria. «Estamos viendo mucha exposición mediática, pero muy poca información útil para proteger a la población», vino a señalar la responsable madrileña.

La consejera sostuvo que la Comunidad de Madrid no ha contado con una comunicación fluida por parte del Ministerio, algo que considera esencial ante una emergencia de salud pública internacional. En este sentido, lamentó la ausencia de documentación sobre la trazabilidad de los pasajeros, su actividad dentro del barco o el estudio genético del hantavirus detectado. “No tenemos información técnica suficiente para trabajar con todas las garantías”, resumió.

Matute defendió que en situaciones de este tipo debe existir una coordinación «constante y exquisita» entre administraciones para adoptar las medidas más adecuadas y poner todos los recursos sanitarios al servicio de los ciudadanos. A su juicio, esa cooperación no se ha producido durante la gestión del operativo relacionado con el crucero.

«El problema de todo esto es que ha habido siete ruedas de prensa, ocho comunicados de prensa, pero hay cero informes técnicos encima de la mesa de las autoridades sanitarias. Vuelvo a repetir, informes técnicos muy valiosos para poder trabajar en tomar las medidas más adecuadas y poner lo mejor de todas las administraciones a disposición de los ciudadanos», ha insistido.

Test rápidos de detección

«A lo mejor hubiera estado bien que se hubieran utilizado en esos pasajeros antes de desembarcar para clasificarlos, porque ahora nos estamos dando cuenta que los pasajeros de Francia y de Estados Unidos sí que tenían síntomas, pero a lo mejor los disminuyeron al verbalizar que los tenían, teniendo miedo de que les pudieran derivar a otro sitio», ha indicado.

Además, la consejera madrileña planteó que podrían haberse aplicado medidas adicionales de prevención antes del desembarco de los pasajeros, como el uso de test rápidos de detección, siguiendo modelos utilizados por otros países. También consideró que se debería haber estudiado la posibilidad de desembarcar a los pasajeros en Cabo Verde para evitar varios días más de travesía en un barco con limitaciones de ventilación.