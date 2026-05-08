Ayuso suspende su viaje a México ante el acoso reiterado de Sheinbaum y critica su «deriva totalitaria»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha suspendido el resto de su viaje a México tras los continuados ataques de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. En su programa diario de televisión, la líder mexicana ha atacado a Ayuso todos los días de su gira y ha instado a boicotear los eventos a los que acudiera la presidenta madrileña, llegando a amenazar a sus organizadores.

Es el caso de los Premios Platino a los que pensaba acudir este viernes la presidenta madrileña. El Gobierno mexicano ha amenazado con cerrar el hotel donde se celebraba la gala si acudía Ayuso. Ante esta situación, Ayuso ha decidido mantener reuniones con los promotores, pero no acudir a la gala para no perjudicar a los empresarios organizadores ni a los participantes de la celebración.

Ante esta situación de acoso ininterrumpido, la presidenta Díaz Ayuso ha anunciado mediante un comunicado la suspensión de la tercera parte del viaje, que tenía la ciudad de Monterrey como destino. El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha criticado la «deriva totalitaria y violenta de México que conduce al país a graves episodios antidemocráticos como el que se vive hoy».

El Ejecutivo madrileño ha finalizado el comunicado remarcando que «la presidenta de México ha expulsado a Isabel Díaz Ayuso, un gesto sin precedentes contra un representante del Estado español, la cultura y la libertad de empresa y de expresión».

El viaje de Ayuso a México ha estado lleno de ataques del gobierno de Sheinbaum. Este jueves la presidenta madrileña daba al Gobierno mexicano una lección de tolerancia y defensa de la democracia tras un intento de boicot de una diputada mexicana a un acto al que acudía la presidenta madrileña.

En el acto de entrega de las llaves de la ciudad de Aguascalientes, una diputada del partido de Sheinbaum interrumpió el acto y subió al escenario antes de que empezara el discurso de Ayuso. La presidenta madrileña aleccionó al Gobierno mexicano señalando que «la voluntad del pueblo no se mide al peso, se mide en las urnas». Ayuso recalcó sus ideas de defensa de la democracia aclarando que «hay que combatir las ideas, pero no las personas».

El pasado martes, en el comienzo del viaje, otra diputada del Gobierno de Sheinbaum tildó a Ayuso de «súper fascista» por el homenaje realizado a Hernán Cortés el pasado lunes en Ciudad de México, al que acudió la líder madrileña. El Gobierno mexicano dio la bienvenida a la presidenta de la Comunidad acusándola de tener una agenda «racista y clasista» y de «representar a la ultraderecha española».

Sheinbaum, por su parte, también atacó a Ayuso desde su llegada a México. La líder mexicana cargó contra Ayuso el pasado martes, a quien acusó de «tener un espíritu imperialista» y «estar destinada a la derrota». Todos estos ataques del Ejecutivo mexicano han sido los que han animado a la presidenta madrileña a abandonar su gira institucional en México antes de tiempo.