Lección de Ayuso a un intento de boicot del partido de Sheinbaum: «La voluntad del pueblo se mide en las urnas»

Ayuso ha dejado una lección de tolerancia y defensa de la democracia en un intento de boicot que ha sufrido en el acto que se le entregaban las llaves de la ciudad de Aguascalientes este miércoles. Martha Márquez, regidora de Morena —partido que gobierna México y lidera Claudia Sheinbaum— ha subido al escenario del acto con una pancarta en la que se leía ‘no tenemos agua’ justo antes del discurso de Ayuso. La presidenta madrileña ha respondido a la regidora señalando que «la voluntad del pueblo no se mide al peso, se mide en las urnas».

Mientras los responsables del evento han intentado continuar con la normalidad del acto, la regidora no ha abandonado el escenario hasta que no ha tomado la palabra a pesar de los gritos de «¡fuera, fuera!» que proliferaba el público.

Márquez se ha dirigido Ayuso para criticar al Gobierno de la región de Aguascalientes: «Señora Isabel Díaz Ayuso, lamento que usted haya sido utilizada por un grupo de políticos corruptos para venir aquí a Aguascalientes. Aquí se le está festejando a una persona que no es mexicana mientras las familias de Aguascalientes están sin agua» ha espetado la regidora.

Una vez ha acabado la regidora su propuesta ha tomado la palabra Ayuso y ha expresado su gratitud por recibir la medalla de Aguascalientes: «Hay honores que se reciben con gratitud y otros que además se guardan para siempre en el corazón, recibir la Medalla de Aguascalientes pertenece a esta segunda categoría» ha señalado Ayuso.

La presidenta madrileña ha hecho referencia en su discurso al tenso momento sucedido unos minutos antes: «Lo que hemos vivido hace unos instantes forma parte de la política, ocurre en todos los lugares. Hay veces que uno cree que puede estar por encima del protocolo o del respeto y piensa que representa al pueblo cuya voluntad no se mide al peso, se mide en las urnas» ha espetado la líder madrileña reivindicando la democracia mexicana.

«La maravillosa voluntad del pueblo en las urnas es la que configura nuestros parlamentos y nos dice que hoy en Aguascalientes hay distintos partidos políticos que ven la vida de manera diferente, cada uno es de una procedencia, pero que no rompan el protocolo y sean respetuosos no significa que quieran menos a su pueblo» ha continuado puntualizando Ayuso.

La presidenta de la Comunidad ha defendido además «la absoluta amabilidad y respeto que caracteriza al pueblo mexicano» separando el incidente del pensamiento mexicano y ha defendido las «relaciones de «amistad» entre México y España.

Ayuso ha contestado también a los ataques que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, pronunció en su contra esta semana: «La presidenta ha intentado a lo largo de estos días utilizar mi presencia para dividir y enfrentar cuando jamás he hablado de ella… ¿Por qué? Porque tengo respeto por la persona que ha sido elegida en las urnas, del mismo modo que respeto su presencia cuando va a España» ha aclarado Ayuso mientras seguía en su defensa de la democracia.

Ayuso ha finalizado su discurso en Aguascalientes con una idea de libertad democrática: «Tengo claro que hay que combatir las ideas, pero no a las personas: se combaten las ideas, no se acosa, no se persigue, no se va a los parlamentos, no se va a los eventos a reventarlos, para que alguien no se exprese en libertad, para intentar azuzar miedos para que solamente se oiga una voz», ha matizado la presidenta.