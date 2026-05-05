El partido de la chavista Sheinbaum tilda de «súper fascista» a Ayuso por su homenaje a Hernán Cortés

Gerardo Fenández, diputado de Morena —partido que gobierna México y lidera Claudia Sheibaum—, ha tildado a Isabel Díaz Ayuso de «súper fascista» por el homenaje realizado a Hernán Cortés el pasado lunes en Ciudad de México. El partido de Sheinbaum ha aprovechado el viaje de Ayuso al país iberoamericano para acusarla de tener una agenda «racista y clasista» y de «representar a la ultraderecha española».

El acto por el que desde Morena atacan a Ayuso es la Celebración por la Evangelización y el Mestizaje en México: Malinche y Cortés, de Nacho Cano. A pesar de los intentos de Morena de boicotear el evento, el homenaje se realizó ayer por la tarde en el Frontón de México, la sede de la producción Malinche musical de Nacho Cano.

Las acusaciones entre el partido de Sheinbaum y Ayuso no son nuevas. La presidenta mexicana acusó el pasado marzo a la líder madrileña de tener «una visión de imperio» sobre México. En este nuevo viaje de Ayuso a México no se producirán encuentros institucionales con Sheinbaum, quién se ha limitado a nada más que burlarse sobre el homenaje a Cortés y sobre la presencia de Ayuso en México.

El primero en expresar su descontento por el homenaje fue el consejero nacional de Morena, Pedro Miguel, quien publicó el pasado domingo una carta en la que pedía al Instituto Nacional de Antropología e Historia mexicano la exhumación y el traslado de los restos de Cortés a España para así evitar el acto.

El consejero ha etiquetado el acto como una «expresión de fascismo peninsular» y «una provocación ofensiva que busca socavar los esfuerzos de entendimiento que han venido realizando la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Pedro Sánchez para normalizar la relación entre ambos gobiernos».

Morena no ha sido el único organismo que ha intentado boicotear el evento; organizaciones y colectivos indígenas de México coordinaron para este pasado lunes manifestaciones en la puerta de la Catedral Metropolitana de Ciudad de Mexico, lugar donde se iba a realizar el homenaje. Dichas manifestaciones tuvieron éxito y el acto se tuvo que cambiar de lugar a última hora al Frontón de México.

Durante el resto del viaje Ayuso tendrá un encuentro histórico con los representantes de las 14 casas regionales de España en México así como con los gobernadores de las principales regiones mexicanas y celebrará el Día de Madrid en el estado de Aguascalientes.