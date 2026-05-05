La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido los «cinco siglos de mestizaje entre España y México» en un homenaje a Hernán Cortés celebrado este lunes en Ciudad de México. La presidenta, que se encuentra en el país mexicano por un viaje institucional, ha reivindicado la «esperanza, la alegría y las alianzas» de estos cinco siglos de relación entre ambos países.

El acto Celebración por la Evangelización y el Mestizaje en México: Malinche y Cortés, de Nacho Cano, ha sido donde Ayuso ha defendido estas relaciones históricas entre México y Madrid. La dirigente ha reivindicado también la figura de Isabel la Católica y su labor de propagación de la hispanidad por todo el mundo. Para Ayuso, Isabel la Católica «cambió la historia de Occidente desde su fe y amor profundo por España y por la Hispanidad».

La presidenta madrileña ha defendido el uso del español y ha celebrado que cinco siglos después de su expansión por el mundo «el español se haya propagado por todo el continente americano, sea la lengua materna más universal que existe y la que ha crecido más lejos de sus fronteras».

Para Ayuso esta es una de las grandes razones por las que la historia entre México y España durante los últimos cinco siglos «haya sido de amor y no de odio». Además, ha señalado que habría que «ser muy zotes para odiarnos entre ambos países mientras compartimos los mismos apellidos».

Polémica con el Gobierno mexicano

El viaje de Isabel Díaz Ayuso a México no ha estado libre de polémica. Desde Morena —partido que gobierna México— solicitaron ayer la exhumación y traslado de los restos de Hernán Cortés a España para evitar la celebración del homenaje. El partido de Claudia Sheinbaum ha tildado a la presidenta madrileña de «súper fascista» y de tener «una agenda clasista y racista» por acudir y promover este evento.

Mediante una carta escrita por Pedro Miguel, su consejero nacional, Morena ha señalado que la celebración de este acto introduce «un factor de insidia en los vínculos fraternos entre los pueblos mexicano y español y buscan socavar los esfuerzos de entendimiento que han venido realizando la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Pedro Sánchez para normalizar la relación entre ambos gobiernos».

El Gobierno mexicano no ha sido el único que ha expresado su desacuerdo con la celebración del homenaje a Cortés. Organizaciones antifascista y colectivos indígenas se manifestaron este lunes para conseguir la cancelación del acto. Este hecho hizo que el acto tuviera que cambiar a última hora su localización inicial.