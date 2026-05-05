Sheinbaum carga contra Ayuso por reivindicar a Hernán Cortés en su visita a México: «Está destinada a la derrota»

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha arremetido este martes contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sin citarla. Sheinbaum ha criticado a quienes buscan reivindicar la conquista española y la figura de Hernán Cortés, al asegurar que «están destinados a la derrota», en un contexto claramente marcado por la visita al país Ayuso.

«A quienes reviven la conquista como salvación les decimos: están destinados a la derrota. A quienes creen que el pueblo es tonto, están destinados a la derrota. Quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades están destinados a la derrota», ha afirmado la mandataria durante su discurso en la conmemoración de la Batalla del 5 de mayo en el central estado de Puebla.

Las declaraciones de Claudia Sheinbaum contra Ayuso se producen un día después de que la presidenta madrileña participara en un acto en la capital mexicana en el que se rindió homenaje a figuras como Hernán Cortés y la Reina Isabel la Católica, defendiendo la conquista y el «mestizaje» como elementos positivos de la historia compartida entre España y México.

Ayuso, en viaje institucional en México, reivindicó la «esperanza, la alegría y las alianzas» de estos cinco siglos de relación entre ambos países.

El acto Celebración por la Evangelización y el Mestizaje en México: Malinche y Cortés, de Nacho Cano, ha sido donde Ayuso defendió esa relaciones históricas entre México y Madrid. La dirigente reivindicó también la figura de Isabel la Católica y su labor de propagación de la hispanidad por todo el mundo. Para Ayuso, Isabel la Católica «cambió la historia de Occidente desde su fe y amor profundo por España y por la Hispanidad».

La presidenta madrileña defendió también el uso del español y ha celebrado que cinco siglos después de su expansión por el mundo «el español se haya propagado por todo el continente americano, sea la lengua materna más universal que existe y la que ha crecido más lejos de sus fronteras».

El viaje de Isabel Díaz Ayuso a México no ha estado libre de polémica. Desde Morena —partido que gobierna México— solicitaron la exhumación y traslado de los restos de Hernán Cortés a España para evitar la celebración del homenaje. El partido de Claudia Sheinbaum ha tildado a Ayuso de «súper fascista» y de tener «una agenda clasista y racista» por acudir y promover este evento.