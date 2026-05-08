El ‘make up’ de Julia Janeiro para salir a cenar con un amigo que demuestra que hacía pellas en la Escuela de Maquillaje

Julia Janeiro ha reaparecido tras su salto a la fama. La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ha sido fotografiada en Madrid después de disfrutar de una cena junto a un chico cuya identidad es completamente desconocida. Lejos de esconderse, la joven atendió amablemente a la prensa y confesó que «todo estaba muy bien», así como también agradeció el interés que estaban mostrando por ella.

Aprovechando su breve intervención ante las cámaras, también quiso dejar claro que su acompañante era simplemente «su mejor amigo», evitando así que se genere ningún tipo de rumor que señale que mantiene una relación sentimental. «No os confundáis», decía.

Pero más allá de generar un gran interés el momento vital en el que se encuentra y las declaraciones que daba al respecto, lo cierto es que en esta escena hubo un detalle que no pasó desapercibido: el maquillaje que lucía. La apodada cariñosamente como Juls apostó por un make up marcado, especialmente en la zona de los ojos y el contorno, dando como resultado un acabado algo excesivo y, tal vez, poco favorecedor.

Este detalle ha llamado la atención precisamente al tener en cuenta que la mencionada se formó para convertirse en maquilladora profesional a través de un curso intensivo de más de 2.000 euros impartido en el instituto de Alberto Dugarte. No obstante, todo parece cobrar sentido si recordamos que hace tan solo unos días, COOL publicó en exclusiva que la implicación de Julia en esta formación no fue tan constante como se hizo ver públicamente. Y es que un ex alumno del centro aseguró a este medio que no asistía con regularidad a todas las clases programadas, por lo que ha podido saltarse algún tipo de contenido importante en la formación.

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Su look, no apto para cualquier bolsillo

Además del maquillaje, tampoco pasó desapercibido el estilismo que eligió para la especial velada con su amigo. Escogió unos pantalones vaqueros grises de cintura alta que combinó con una cazadora de cuero negra y unos botines de ante en color beige. Aunque sin duda, el protagonista indiscutible del outfit fue el bolso de Louis Vuitton, cuyo precio supera los 1.000 €.

Su inesperado salto a la televisión

Después de años luchando por defender su anonimato— a pesar de la fama de sus padres—, Julia Janeiro parece haber cambiado de opinión. La joven forma parte del elenco de concursantes que protagonizarán la primera temporada de La caja amarilla, un nuevo programa de Antena 3 donde competirá con rostros conocidos como Marta Pombo, Norma Duval o Tamara Gorro, entre otros muchos. Pero no solo eso, y es que, a la espera de que se estrene este espacio televisivo, Julia también ha concedido su primera entrevista en la revista ¡Hola!, donde ha hablado de asuntos tan personales como el bullying que sufrió en el colegio.