La drástica decisión de Jesulín y María José Campanario sobre su hijo: «Persecución»

A solo unos días de que Alejandro Janeiro Campanario cumpla 18 años, sus padres, Jesulín de Ubrique y María José Campanario, tomaron una decisión firme para proteger su privacidad. A través de sus abogados, han emitido un comunicado en el que dejan claro que su hijo no desea convertirse en un personaje público y que tomarán medidas legales contra cualquier intento de vulnerar su anonimato. Quieren evitar la «persecución» y que los paparazzi persigan al joven, por eso han puesto las cartas encima de la mesa.

«Dado que el próximo jueves 6 de marzo, el hijo de María José Campanario y Jesús Janeiro, D. Alejandro Janeiro Campanario, cumplirá su mayoría de edad, es nuestro expreso deseo comunicar en nombre de nuestros clientes que en ningún caso se considerará como personaje público», reza el comunicado difundido por sus representantes legales.

El documento también deja en claro que no se permitirá la captación ni difusión de su imagen en ningún medio o plataforma. «De tal forma, indicamos que no se autorizará la captación o difusión de su rostro en ningún medio o plataforma, siendo fiel deseo del mismo el continuar permaneciendo en el anonimato tal y como ha hecho hasta la actualidad». El texto ha sido muy efectivo. El hijo del torero ya tiene 18 años y no hay imágenes suyas publicadas en ningún sitio.

El citado anuncio también va acompañado de una advertencia legal. La pareja ha dejado claro que cualquier acción que implique la publicación de imágenes sin su consentimiento será perseguida ante los tribunales. «Cualquier tipo de acción que conduzca al despixelado de su rostro, será objeto de persecución legal ante los Tribunales competentes, por considerarse tal actuación una intromisión ilegítima en su derecho a la propia imagen y a su intimidad».

Campanario y Jesulín protegen a su familia

Cabe recordar que Jesulín de Ubrique y María José Campanario han mantenido a sus hijos alejados de los focos. Aunque su hija mayor, Julia Janeiro, optó por una vida pública tras alcanzar la mayoría de edad, Alejandro ha decidido seguir un camino distinto. Su deseo es mantenerse fuera del escrutinio público, lo que ha llevado a sus padres a tomar esta drástica decisión.

El caso de Alejandro contrasta con el de su hermana Julia, quien desde que cumplió 18 años se ha convertido en una figura conocida en redes sociales. Julia, que actualmente tiene 21 años, ha desarrollado su carrera en el mundo de la belleza y las redes sociales, acumulando miles de seguidores y convirtiéndose en una persona que genera interés. No obstante, tampoco forma parte de los medios. Es anónima y tiene derecho a desarrollar su trabajo en la más estricta privacidad.

La exposición mediática de Julia no estuvo exenta de controversia. En 2023, el Juzgado de Instrucción número 2 de Arcos de la Frontera condenó a varios programas de televisión por intromisión ilegítima en su derecho al honor, tras considerar que la joven fue objeto de acoso físico y digital. Esta experiencia pudo haber influido en la decisión de Jesulín y María José de reforzar las medidas de protección en el caso de Alejandro.

Así ha reaccionado Belén Esteban

El comunicado generó reacciones inmediatas, especialmente en los platós de televisión. Una de las voces más críticas fue la de Belén Esteban, ex pareja de Jesulín y madre de su hija mayor, Andrea Janeiro. Durante la emisión del programa Ni que fuéramos, la colaboradora expresó su opinión con visible indignación.

«Yo entiendo que quieran proteger a su hijo, pero esto se tendría que haber hecho con todos por igual», dijo en directo. La colaboradora también mencionó las diferencias en el trato recibido por los hijos del torero. «Cuando cumplen 18 años, a algunos les compran coches y a otros no», comentó en un tono irónico. Claramente estaba haciendo referencia a Andrea, popularmente conocida como Andreíta.

La tensión en el plató aumentó cuando uno de sus compañeros le preguntó si creía que Jesulín hacía distinción entre sus hijos. Belén, visiblemente molesta, respondió tajante: «De la mía no se habla porque un juez lo dijo. Así que basta». Tras este momento de tensión, recalcó que no iba a hablar del tema porque no quería tener problemas.

El comunicado emitido por Jesulín y María José Campanario deja una pregunta en el aire: ¿Se aplicará la misma medida cuando su hijo menor, Hugo, cumpla la mayoría de edad? Hasta ahora, el matrimonio ha mantenido a su hijo pequeño alejado de los medios, por lo que no sería extraño que dentro de unos años repitan este movimiento legal. Por el momento, Alejandro Janeiro Campanario tiene claro que no quiere formar parte de la esfera pública y sus padres han decidido apoyarlo de la manera más contundente posible. Con esta decisión, buscan evitar que su hijo se convierta en el foco de atención mediática, un derecho que consideran fundamental para su bienestar.