Belén Esteban suelta la bomba sobre su hija Andrea y confirma: «Eso me llena de orgullo»

«Eso me llena de orgullo», ha declarado Belén Esteban tras desvelar lo que hizo su hija Andreíta cuando la llamaron para participar en ‘Supervivientes’. Aunque la vida de la colaboradora ha estado marcada por la exposición pública, ha conseguido que Andrea Janeiro no sea famosa. En una de sus últimas entrevistas ha explicado que Telecinco quiso contar con la joven, pero ella rechazó la propuesta porque no está interesada en hacerse popular.

Andrea Janeiro ha optado por mantenerse al margen de la fama. Desde muy joven dejó claro que quería trazar su propio camino, alejado del ruido mediático que ha rodeado a su madre durante décadas. Su decisión de permanecer fuera del ojo público ha sido celebrada y respetada por Belén Esteban, quien se siente profundamente orgullosa de la determinación de su hija.

En una intervención en el pódcast Nude Project, conducido por Bruno Casanovas y Álex Benlloch, la ex de Jesulín de Ubrique ha declarado: «Yo he vendido mi vida, pero mi hija no. Ella siempre lo tuvo claro, quería ser alguien por sí misma, no por lo que sus padres representan». Estas palabras han sonado con fuerza, destacando la admiración que siente por Andreíta y la fortaleza que ha demostrado al mantenerse firme en su decisión.

Entre las anécdotas más reveladoras que Belén compartió, destaca una oferta que Andrea recibió en su juventud: una cuantiosa suma de dinero por participar en un conocido concurso. Según cuenta, le ofrecieron entre 30.000 y 40.000 euros semanales por formar parte de ‘Supervivientes’, pero su ‘pequeña’ declinó la propuesta sin dudarlo.

«Para una chica joven, rechazar una cantidad así no es fácil. Pero ella siempre tuvo claro que no quería exponer su vida personal. Eso me llena de orgullo», ha declarado en un tono tajante. Pero, ¿qué tipo de vida lleva la hija de Belén Esteban y Jesulín de Ubrique? Tenemos la respuesta.

La vida de Andreíta: anónima y fuera de España

En estos momentos Andrea reside en Los Ángeles (Estados Unidos) donde trabaja como community manager para una empresa privada. Esta elección de vida refleja su interés por desarrollar una carrera profesional lejos de la sombra de la fama de sus padres.

Belén ha viajado en varias ocasiones a California para visitarla y ha puesto de manifiesto cómo su hija ha logrado adaptarse a un entorno completamente diferente. «Cada vez que voy, me gusta más. Ya me conozco la ciudad y entiendo por qué Andrea está tan feliz allí. Ha encontrado su lugar», ha comentado en el pódcast citado anteriormente.

Miguel, el marido de Belén Esteban

Además de su hija, Belén Esteban también ha destacado el papel de su marido, Miguel Marcos, en la decisión de mantener su vida privada alejada de la televisión. Miguel, quien trabaja como conductor de ambulancias, ha rechazado numerosas ofertas lucrativas para aparecer en reportajes o entrevistas.

Belén recuerda que incluso en su boda, Miguel se negó a posar para un reportaje, mostrando así su preferencia por la privacidad. «Podría haber vendido su vida, pero no lo hizo. Eso también me llena de orgullo». A la colaboradora le pagaban mucho más si posaba con su marido, aunque no se planteó esta posibilidad porque siempre le ha respetado.

La tertuliana de ‘Ni que fuéramos’ atraviesa un periodo de estabilidad. El 2024 año ha sido especialmente significativo, ya que ha podido disfrutar de la compañía de su hija durante las fiestas navideñas. «Tener a los míos en casa es lo mejor que me puede pasar. Ojalá todos pudieran disfrutar de momentos así», comenta visiblemente orgullosa.

En el ámbito profesional también está viviendo un buen momento. Tras la cancelación de ‘Sálvame’ ha encontrado nuevas oportunidades en el entretenimiento, de hecho le han llevado como invitada a ‘El Hormiguero’. Hay rumores que aseguran que Belén podría aterrizar en TVE, pero todavía no hay nada confirmado por parte de la cadena pública.

Su guerra contra Jesulín de Ubrique

Belén Esteban ha cambiado mucho desde que empezó a trabajar en televisión, pero hay algo que no ha sufrido ningún matiz: su guerra contra Jesulín de Ubrique. Sigue diciendo que el torero no se ha hecho cargo de la educación de Andrea Janeiro, tanto es así que supuestamente se negó a pagar sus estudios cuando la joven dijo que quería formarse en Reino Unido. Fue Belén, según su relato, la que corrió con todos los gastos.

Durante todo el conflicto que han mantenido sus padres, Andreíta se ha mantenido al margen y no tiene ninguna intención de romper su silencio. Se lo han ofrecido, pero la joven optó por el anonimato cuando cumplió 18 años, por es se marchó fuera de España y cuando terminó sus estudios se mudó a Estados Unidos para emprender una nueva aventura.