El pasado lunes 18 de noviembre los espectadores de Ni que fuéramos, programa presentado por María Patiño en Canal Quickie y TEN, pudieron disfrutar de una nueva entrega. Entre otras tantas cuestiones, pudimos ser testigos de cómo Sandra Bruman volvió a adentrarse de lleno en una misión. Tras haber pasado por el pisito para elaborar unos deliciosos paparajotes murcianos, la vedette puso rumbo a la entrega de Premios Women Startup Awards 2024 organizado por la revista Woman. Por el micrófono de Ni que fuéramos pasaron grandes celebridades, como es el caso de Elsa Anka y Ana Moya. Pero no fueron las únicas que acudieron a estos premios, ya que los espectadores también pudieron pasar por esa alfombra roja -y por el micrófono de Sandra- a rostros muy conocidos como son Beatriz Archidona, Blanca Suárez, Ana Guerra, Nieves Álvarez o María José Suárez, entre otros. A esta lista también se sumó Mónica Hoyos, ex concursante de Gran Hermano VIP y Supervivientes.

La también ex colaboradora de Sálvame se vio sorprendida por la presencia de Sandra Bruman, reportera de Ni que fuéramos, en el photocall. Aun así, aceptó ser entrevistada por la artista. En un momento dado, mientras respondía a alguna pregunta de los que en su día fueron sus compañeros, Mónica Hoyos les dejó completamente sin palabras tras lanzar un inesperado ‘dardo envenenado’. Y todo con un aparente objetivo, que era el de menospreciar no solamente el trabajo de María Patiño y los colaboradores del programa que se emite en Canal Quickie y TEN, sino también del resto de trabajadores. Todo comenzó cuando la peruana, durante la emisión en directo en Ni que fuéramos, hizo un comentario de lo más impactante: «¡Cuánto tiempo sin verles! Qué pena que ya no se les ve en un sitio tan grande, ahora están en un sitio pequeñito». Por si fuera poco, Mónica Hoyos fue más allá: «¿Qué tal lo llevan?».

«¡Pues como tú!», se escuchó decir a Kiko Matamoros. El colaborador de Ni que fuéramos, por si fuera poco, añadió algo más: «¡Pues como tú, que no se te ve en ningún lado!». El resto de compañeros del programa que se emite en Canal Quickie no pudieron evitar romper a carcajadas tras el ‘dardo envenenado’ que había lanzado la también actriz.

Lydia Lozano no tardó en desaprovechar la oportunidad para dar su opinión sobre el gesto de Mónica Hoyos con su compañera Sandra Bruman: «Desde que no estamos nosotros, ¡no estás tú!», comentó, sin parar de reír. La vedette le invitó a probar uno de los paparajotes que había elaborado tan solo unas horas antes, pero la ex colaboradora de Sálvame se negó en rotundo.

«Uy, ¡se ha enfadado!», comentó Sandra Bruman, pero Mónica lo desmintió rápidamente: «¡Qué va! Para nada, todo lo contrario». Acto seguido, la modelo aprovechó para lanzar un mensaje a sus antiguos compañeros: «Les deseo que sigan así de… Estupendos». Acto seguido se marchó, por lo que María Patiño no tardó en lanzar una pregunta, sin parar de reír: «¿Pero ella en qué programa internacional trabaja?». Y añadió: «Ay, Dios mío, la categoría de la gente a veces se ve». Sin duda, lejos de verse afectados por el desafortunado comentario, los colaboradores de Ni que fuéramos prefirieron tirar de ese buen humor e ironía que tantísimo les caracteriza.