Sandra Bruman: su edad, su pareja y biografía de la vedette y colaboradora de ‘Ni que fuéramos shhh’

Sandra Bruman es uno de los nuevos fichajes de Ni que fuéramos shhh para esta nueva temporada, aunque su incorporación ha llegado sobre la marcha, ya que no había sido anunciada con antelación. La vedette murciana es una vieja conocida de los espectadores de Sálvame, pero al programa de Ten TV ha llegado después de aparecer por sorpresa gracias a su unión con Bárbara Rey en un espectáculo después de que OK DIARIO publicase las conversaciones con el rey emérito cuando todavía era Jefe del Estado. Así es la vida de esta artista de la muchos se preguntan quién es y de dónde ha salido.

La cantante nació en Murcia en el año 1987, pero no fue hasta 2013 cuando se supo de ella en el mundo del espectáculo. En ese año se incorporó al cabaret El Molino de Benidorm, donde es la principal artista de sus funciones y allí se mantiene una década después. Fue en 2015 cuando sus colaboraciones con Rosa Benito y Chayo Mohedano la hicieron comenzar a salir en platós de televisión como los de Sálvame y Sálvame Deluxe, llegando también a ser portada en la revista Interviú. Su amistad con la cuñada y la sobrina de Rocío Jurado se rompió y ella decidió hablar claro de lo que pasó entre ellas y de cómo Rosa intentaba poner celoso a su marido Amador. En ese tiempo también explicó que uno de los hijos de Benito quiso tener algo con ella, pero cuando descubrió que era una mujer trans perdió todo el interés.

En 2017 unió fuerzas con Kiko Hernández, que en ese momento decidió que quería probar suerte en el mundo del espectáculo y adentrarse en la interpretación. Ambos crearon Acompáñame Deluxe, algo que promocionaban como un espectáculo de revista adaptado a los nuevos tiempos y que abandonaron en 2018 después de girar por teatros de toda España. No ha dejado de publicar música explorar su faceta como cantante, pero el éxito ha sido relativo en los últimos años.

Sandra Bruman habla claro de su vida como mujer transexual

En su paso por Ni que fuéramos shhh no ha querido dejar de hablar de este asunto, algo que ya hizo en el pasado, explicando que «nació en el cuerpo equivocado» y que pasó por un complicado proceso. Además, ha recordado que sufrió mucho durante su adolescencia por las críticas que recibía por su comportamiento y forma de vestir.

Otra de las preguntas que no han faltado son las que se refieren a sus aventuras con famosos. Aunque en un principio no quiso dar nombres, sí que ha decidido lanzar el nombre de Luis Miguel Rodríguez, más conocido como ‘El chatarrero’. Según ella, el empresario de Desguaces La Torre le ofreció irse a vivir juntos y que no necesitaría volver a trabajar.

También hubo un futbolista que quiso tener algo más con ella: «Me llamó invitándome a verlo en su trabajo. Yo no sabía quién era, no soy de deportes. Me di cuenta de que esa persona era muy conocida. Yo tenía mi trabajo, mis cosas, y le dije que no podía ir. Y como no quería ir, me ofreció una cantidad de dinero para irme con él una noche». Aunque se negó, el deportista, del que no ha querido dar su nombre, le ofreció 18.000 euros.