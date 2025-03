Jesulín de Ubrique y María José Campanario han emitido un comunicado en el que solicitan el respeto al anonimato de su hijo, Jesús Alejandro, quien está a punto de cumplir la mayoría de edad. Esta petición refleja la firme intención de la pareja de proteger la privacidad de su hijo, manteniendo su vida alejada del foco mediático, a pesar de la notoriedad pública de sus padres. Jesús Alejandro, nacido el 6 de marzo de 2007, es el segundo hijo del torero y de la odontóloga; y cierto es que desde su nacimiento, ambos han sido muy cuidadosos en mantener su vida privada fuera del alcance de la prensa y las redes sociales.

El comunicado emitido por la pareja enfatiza que, a pesar de que Jesús Alejandro alcanzará la mayoría de edad el próximo 6 de marzo, no será considerado un personaje público. Además, destaca que no se autorizará la captación o difusión de su rostro en ningún medio o plataforma, respetando así su deseo de continuar en el anonimato; y advierte que cualquier intento de «despixelar» el rostro del menor será considerado una intromisión ilegítima en su derecho a la propia imagen y a su intimidad, y será objeto de acciones legales ante los tribunales competentes. «En ningún caso se considerará como personaje público (…) Cualquier tipo de acción que conduzca al despixelado de su rostro, será objeto de persecución legal antes los Tribunales competentes», reza el escrito.

María José Campanario y Jesulín de Ubrique en Arcos de la Frontera. (Foto: Gtres)

Esta postura de protección de la privacidad no es nueva en la familia Janeiro-Campanario. Su hija mayor, Julia Janeiro, quien cumplió 21 años recientemente, también ha optado por mantener una vida discreta, alejada de los medios de comunicación. Aunque en su mayoría de edad atrajo la atención de la prensa, Julia ha sabido manejar su exposición pública con el tiempo, eligiendo no seguir una carrera en el mundo del espectáculo y centrarse en sus intereses personales. La joven está centrada en su negocio Make Up by Juls, una empresa dedicada al maquillaje de lujo. Julia completó un curso de Maquillaje Profesional en el Instituto Alberto Dugarte de Madrid, reconocido por formar a especialistas en maquillaje y estética, hace varios meses. Además, la joven ya contaba con un grado medio en Estética Personal Decorativa y otro en Maquillaje Profesional y Caracterización, cursados en Barcelona.

Sea como fuere, lo cierto es que la decisión de Jesulín de Ubrique y María José Campanario de proteger el anonimato de su hijo Jesús Alejandro en su mayoría de edad coincide con un período de alta exposición mediática para la pareja. Recientemente, María José ha decidido regresar a la televisión como concursante en la sexta edición de El Desafío, el exitoso programa de Antena 3 que somete a sus participantes a pruebas extremas y desafíos físicos. Además, hace unos meses, la odontólga participó en Mask Singer y Emparejados -esta vez junto a su marido-, conducido por Joaquín Sánchez y Susana Saborido, donde el matrimonio compartió detalles de su vida personal y su dinámica como marido y mujer.