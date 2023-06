El misterio sigue girando en torno a la desaparición mediática de María José Campanario. Mientras Jesulín de Ubrique ha vuelto a la parrilla televisiva, después de participar en El Desafío, espacio que pertenece a la productora de Pablo Motos, de Antena 3, el torero continúa una nueva etapa dentro de la pequeña pantalla. Reapareció de lo más cercano en el primer episodio de la nueva entrega de Mi casa es la tuya, conducida por Bertín Osborne. Es una realidad que el torero está de actualidad, también por su participación en MasterChef Celebrity y su ingreso al universo digital de Instagram, perfil donde, por ahora, reúne una discreta cifra, cerca de 2000 seguidores. Pero, ¿qué ha sido de su mujer? ¿a qué dedica su tiempo? Esas preguntas ya tienen respuesta y te las vamos a contar a continuación.

Dentro de 3 días, el próximo 8 de junio, se cumple el primer año de vida del tercer hijo en común del matrimonio formado por María José Campanario y Jesulín de Ubrique. Poco o nada es lo que se sabe del pequeño que permanece en la más absoluta hermeticidad que sus padres han impuesto. Hugo es como se llama y, a diferencia de sus hermanos Julia y Jesús Alejandro, la incorporación de este último miembro a la familia ha pasado desapercibida. Nada de posados ni presentaciones oficiales, ni tan si quiera en su revista de cabecera.

La odontóloga y el torero hablaron de este nuevo embarazo en ¡Hola! «Totalmente inesperado pero una bendición. Yo llevaba tiempo muy sensible. Muy sensible a los olores, pero, claro, no me lo podía imaginar… Cuando ya iban pasando los días empecé a sospecharlo pero aún dejé pasar unos días para hacerme la prueba. Casi me caigo al suelo cuando vi el positivo», contó María José Campanario a la citada revista, en diciembre de 2021.

Fue el pasado 28 de mayo cuando celebró una nueva vuelta al sol, 44 años, en medio de la maternidad, esa que la mantiene en un segundo plano en todo a lo relacionado con el papel cuché. Poco o nada es lo que se sabe de su vida, pero hay un motivo por el que ha tomado esta importante decisión, la de no exponerse a los medios de comunicación. «Está volcada en cuerpo y alma con Hugo. Ser madre de nuevo cuando ya tenía a los dos mayores encaminados la ha hecho recuperar ilusiones. Hace tiempo ya que perdió interés por ser un personaje, sobre todo después de lo que pasó con Belén Esteban», deslizan a Semana. «Ahora solo quiere cuidar de los suyos… y de ella misma», aseguran.



Llegados a este punto, cabe recordar que, en febrero de 2021, María José se colocó en el ojo del huracán después de compartir una durísima carta en Facebook contra Belén Esteban. En dicho escrito dejó claro lo que pensaba de la ex de su marido: «Me la sudas tú y tu panda de palmeros». Como fue de esperar, dichas declaraciones desataron la ira de la colaboradora de Sálvame e incluso amenazó con emprender acciones legales contra su archienemiga pública. «En esa carta, que ha sido difundida por muchos medios de comunicación, se hacían comentarios vejatorios e insidiosos sobre mí», aseguró Belén en un comunicado. Para la de Paracuellos todo lo que dijo Campanario en su misiva sobrepasaba «los límites de la libertad de expresión».

Aquello provocó un tsunami de reacciones, motivo por el que María José Campanario tomó la determinación de apostar por el silencio.