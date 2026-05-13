El juez del ‘caso Plus Ultra’ permite al pagador de Zapatero viajar fuera de España y no ir a firmar al juzgado

José Luis Calama, el juez que instruye el caso Plus Ultra en la Audiencia Nacional, permite al pagador de José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez Martínez, viajar fuera de España y no ir a firmar al juzgado. Así consta en un auto judicial, fechado a 11 de mayo, al que ha tenido acceso OKDIARIO.

El juez ha modificado las medidas cautelares que le impuso al empresario Julio Martínez tras dejarle en libertad el 13 de diciembre de 2025. El magistrado deja sin efecto la obligación apud acta de comparecer ante el órgano judicial, así como la prohibición de salida de territorio nacional, que se extenderá al espacio del territorio Schengen, sin autorización expresa de este órgano judicial.

«Debe comparecer cuantas veces fuera llamado y comunicar inmediatamente los cambios de domicilio que pudiera realizar durante la tramitación de la presente causa, pudiendo serle remitidos correos electrónicos y establecer comunicaciones telefónicas, si se estimase oportuno, a efectos de notificaciones y otros actos procesales de comunicación, significando que el incumplimiento de tales obligaciones podría suponer la reforma de la presente resolución», expone en el auto.

La resolución no es firme y puede interponerse un recurso contra ella. Previsiblemente, Julio Martínez no recurriría, ya que pidió medidas cautelares menos restrictivas.

La investigación de Plus Ultra

La Audiencia Nacional lleva meses investigando bajo secreto de sumario el caso Plus Ultra. El caso comenzó en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid en base a las diligencias previas 597/2021 que ya pasaron por los tribunales. Después, se acordó la inhibición del caso que llegó a la Audiencia Nacional.

La justicia investiga a una lista de personas por los presuntos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. El juez quitó el pasaporte a los investigados y les obligó a ir a firmar al juzgado para limitar el riesgo de fuga. Hace unos días, el juez modificó las medidas cautelares impuestas a los investigados Luis Felipe Baca Arbulu y a Roberto Roselli y ahora ha sido el turno de Julio Martínez Martínez.

«La Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que los autos de prisión y libertad provisionales y de fianza serán reformables durante todo el curso de la causa», explica el juez para motivar su decisión.

Y zanja: «Sentada la anterior base legal, ponderadas las circunstancias del caso y efectuado el juicio de proporcionalidad y necesidad respecto de las medidas cautelares adoptadas dada la situación actual del procedimiento y el cumplimiento hasta la fecha por el investigado de las obligaciones impuestas, si bien existen motivos suficientes para considerar presuntamente responsable criminalmente al investigado Julio Martínez Martínez de los delitos por los que se procede, se estima que el eventual riesgo de fuga y su presencia en el proceso, queda suficientemente conjurado y asegurado con la adopción de otras medidas menos restrictivas, por lo que procede la modificación en el sentido que se expresará en la parte dispositiva de esta resolución».