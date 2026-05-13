Los colaboradores de ‘Horizonte’ explotan contra María Jesús Montero. «¡Es vergonzoso!»

Durante el debate entre los candidatos a gobernar Andalucía, la socialista María Jesús Montero ha calificado de «accidente laboral» la tragedia en la que dos guardias civiles fallecieron mientras perseguían una supuesta narcolancha frente a las costas de Huelva. Esto ha provocado una ola de indignación en el programa Horizonte de Cuatro, presentado por Iker Jiménez.

La polémica de Montero

«Los accidentes laborales tienen que ser una prioridad. Hay trabajadores que fallecen por el simple hecho de ganarse la vida», ha asegurado la exvicepresidenta del Gobierno. Sus palabras han generado la indignación y una oleada de críticas en asociaciones de guardias civiles.

Montero se ha visto obligada a publicar un tuit en el que ha aclarado a qué se refería. «Por supuesto, estamos hablando de muertes en acto de servicio», lanzó.

Enfado en ‘Horizonte’

Los colaboradores de Horizonte han compartido qué piensan ante esta polémica que ha protagonizado María Jesús Montero. «Es inexplicable. No encuentro la razón política por la que alguien pueda sostener eso», asegura el periodista José María Olmo.

Jorge Calabrés, por su parte, lo ha calificado de «vergonzoso». «La Guardia Civil tiene que tener medios para trabajar contra el narcotráfico», expresa.

Soto Ivars también es contundente con la exministra de Hacienda. «Espero que los resultados del PSOE en Andalucía le podamos llamar accidente laboral», ha lanzado.

Los guardias civiles fallecidos

Tal y como ha informado OKDIARIO, el pasado 8 de mayo dos guardias civiles del Servicio Marítimo morían y otros dos más resultaban heridos al chocar dos embarcaciones del cuerpo mientras perseguían a una narcolancha a unas 80 millas de la costa de Huelva, según fuentes cercanas a la investigación. La operación policial había arrancado pasadas las 8:00 horas de la mañana a unas 60 millas de Punta Umbría.

Durante la persecución a los narcos, además del fallecido, tres componentes del Cuerpo han resultado heridos. Dos de ellos de carácter grave y otro más está herido leve. Los heridos graves son los patrones de las embarcaciones de la Guardia Civil que participaban en la persecución. Uno de ellos ha fallecido posteriormente, convirtiéndose en la segunda víctima mortal del accidente.

La Dirección General de la Guardia Civil, en un comunicado, ha lamentado el fallecimiento del primero de los agentes, de nombre Germán, que ha perdido la vida en la colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo en esa persecución.