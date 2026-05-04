Sigue en streaming el primer debate de las elecciones andaluzas del 17-M entre Moreno, María Jesús Montero, Gavira, Maíllo y José Ignacio García

Radio Televisión Española celebra el primer debate electoral televisado de cara a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo. En el encuentro participan los cinco candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía de los partidos con representación en el Parlamento.

El Partido Popular andaluz está representado por el actual presidente y candidato a la reelección, Juanma Moreno. Por el PSOE-A acude su secretaria general, María Jesús Montero, Vox cuenta con su portavoz parlamentario, Manuel Gavira, la coalición Por Andalucía está representada por Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida; y Adelante Andalucía participa con su portavoz, José Ignacio García.

El debate está presentado por Xabier Fortes y Laura Clavero y tiene lugar en la sede de TVE en Sevilla. Se emite en directo en La 1 tras el Telediario, con desconexión para Andalucía. También puede seguirse en toda España a través del Canal 24 Horas, Radio 5, RTVE.es y RTVE Play.