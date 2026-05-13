Marc Giró ante Rufián en directo: «Me estás poniendo cachondo»

LaSexta ha estrenado este martes 12 de mayo en prime time (23:00 h.) una nueva entrega de Cara al Show, el primer formato de Marc Giró tras su fichaje por Atresmedia. El político Gabriel Rufián y los artistas Pablo Alborán y Rodrigo Cuevas han sido los invitados en este cuarto programa de la temporada, en el que el propio Cuevas ha puesto la nota musical como protagonista de la actuación en directo de la noche.

Cara al Show es el nuevo programa semanal de entrevistas presentado por Marc Giró. En él, el presentador aborda cada semana la actualidad. Su debut se convirtió en el mejor estreno en LaSexta en 6 años con un 8,5% de cuota, 727.000 seguidores y más de 2,2 millones de espectadores únicos. En sus tres primeras emisiones promedia un 6,6% y más de medio millón de seguidores de media, superando los dos millones de espectadores únicos.

La fantasía de Rufián con Giró

La temperatura ha subido en el plató cuando Marc Giró le ha pedido a Rufián que comente unas imágenes de una entrevista con Thais Villas en la que el político confesaba haber tenido un sueño «erótico» con el presentador de laSexta. «Es totalmente cierto», ha respondido Rufián entre risas. «Ahora que estamos cara a cara, ¡dímelo!», ha insistido Giró.

«Tú viniste a una movida mía y llevabas un jersey porque hacía mucho frío. He soñado que venías hacia mí con ese jersey. Fuiste simpatiquísimo, me ibas contando películas, me ibas seduciendo y estabas muy cerca», ha relatado el político, a lo que Giró ha seguido el juego: «Perdona la confianza, ¿consumamos?». «No tengo experiencia en eso, pero sí que nos sobamos mogollón», ha revelado Rufián.

Antes de esto, mientras Rufián hablaba de su proyecto político, Giró le ha dicho: «Te oigo hablar de la izquierda y me estás poniendo cachondo. Se me ha puesto morcillona».

#CaraAlShow «La estafa de la vivienda es el principal problema de este país» 🗣️ @gabrielrufian pic.twitter.com/UGK0Nq4lPR — ✨🕺🏼 Cara al Show con Marc Giró 🦩✨ (@caraalshow) May 12, 2026

Agresiones contra Rufián

Marc Giró le ha preguntado a su invitado si se ha sentido más inseguro en Madrid que en Cataluña y Rifián ha respondido: «Sí. Me han agredido tres veces, me han calentado bien. Una fue en un sitio bastante público, el aniversario de un medio de comunicación muy importante. Y un tipo que iba pasado de copas me dio bien y luego dos veces por la calle. Otra de ellas fue frente a la Policía, y no les importó mucho, era en Madrid».