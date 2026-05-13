Última hora del hantavirus en directo: primer español contagiado, nuevos casos confirmados y cuarentenas activas hoy
Sigue la última hora del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius y los contagiados
La crisis sanitaria del MV Hondius entra en una nueva fase este miércoles 13 de mayo. El operativo de desembarco en Tenerife ya es historia: el crucero zarpó el lunes por la tarde del puerto de Granadilla de Abona con rumbo a Rotterdam, donde está previsto que llegue el próximo domingo 17 de mayo. A bordo permanece aún la tripulación reducida y el cadáver del pasajero alemán fallecido durante la travesía.
El foco informativo se traslada ahora a los países de destino de los repatriados. El balance de contagiados de hantavirus confirmados asciende ya a cuatro: uno en Estados Unidos, uno en Francia y uno en España. Uno de los 14 pasajeros españoles ingresados en el Hospital General Gómez Ulla de Madrid confirmó su positivo tras una segunda prueba PCR, después de haber comenzado a presentar febrícula y síntomas respiratorios durante la noche del lunes. Los otros 13 españoles han dado negativo, al igual que los dos casos sospechosos que había en Barcelona y Alicante.
Primer español contagiado de hantavirus ingresado en el Gómez Ulla: 13 negativos y cuarentena de 42 días
Este martes Pedro Sánchez recibió en La Moncloa al director general de la OMS, Tedros Adhanom, con quien ofreció una rueda de prensa. Fue la primera aparición pública del presidente en relación directa con esta crisis. Sánchez calificó el desembarco de «éxito de la operación», pese a los tres contagios detectados tras el desembarco.
Fuera de España, 12 trabajadores del hospital universitario Radboudumc de Nimega, en Países Bajos, permanecen en cuarentena preventiva de seis semanas tras detectarse fallos en los protocolos de bioseguridad durante la atención a un paciente procedente del crucero.
La cuarentena para todos los pasajeros del MV Hondius se extenderá hasta 42 días, con fecha de inicio fijada por España el 6 de mayo y por la OMS el 10 de mayo. El seguimiento activo continúa en más de veinte países.
El español que dio positivo en hantavirus sigue presentando fiebre y síntomas respiratorios
El paciente español que dio positivo en hantavirus permanece ingresado en la última planta del Hospital General de la Defensa Gómez Ulla y sigue presentando fiebre y síntomas respiratorios.
La francesa contagiada de hantavirus sigue en la UCI
La mujer que empezó a presentar síntomas en el avión de camino a París tras desembarcar del MV Hondius en Tenerife sigue ingresada en estado crítico.
Hantavirus en directo: un español contagiado en el Gómez Ulla
Buenos días y bienvenidos a un nuevo día de seguimiento en directo de la crisis del hantavirus. Es miércoles, 13 de mayo, y la situación ha dado un giro importante en las últimas horas: uno de los 14 españoles ingresados en el Hospital Gómez Ulla de Madrid ha sido confirmado como positivo en hantavirus tras una segunda prueba PCR. El paciente comenzó a presentar febrícula y «síntomas respiratorios» en la noche del lunes y ayer se confirmó el contagio con una segunda prueba PCR. Los otros 13 compatriotas han dado negativo. El balance global de repatriados contagiados asciende ya a cuatro: dos en EEUU, uno en Francia y uno en España. Seguimos aquí contigo, minuto a minuto.
La mujer francesa con hantavirus tiene «la forma más grave de insuficiencia cardiopulmonar» y requiere de respiración asistida
Según Xavier Lescure, epidemiólogo del hospital Bichat de París, donde se encuentra ingresada la mujer de 65 años contagiada de hantavirus y con problemas asmáticos, tiene «la forma más grave de insuficiencia cardiopulmonar» y requiere «respiración asistida».
Pese a ello, y con máxima atención sobre su evolución, los médicos mantienen la esperanza en que el pulmón atacado por el virus y las paredes vasculares lesionadas «puedan recuperarse», pero su situación, en reanimación en una UCI, es muy grave.