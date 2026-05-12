El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, ha cargado con dureza contra la gestión de la ministra de Sanidad, Mónica García, en relación con el desembarque del crucero Hondius en Tenerife, al que los medios afines al Gobierno han calificado de «éxito internacional». Para Inda, ese relato es «una osadía» y esconde un doble objetivo político: tapar la corrupción del Ejecutivo de Pedro Sánchez y lanzar la candidatura de García a la dirección general de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

«Me parto la caja cuando escucho a muchos medios de comunicación decir que el desembarque del Hondius en Tenerife ha sido un éxito de proporciones siderales, un ejemplo para el resto del mundo. Cuando te comes un marrón que nadie se quiere comer, hablar de éxito sideral es una osadía. O a lo mejor es un negocio si te pagan por ello», ha señalado el periodista.

Inda ha subrayado que la operación ha puesto en riesgo la salud de los canarios —»había virus a bordo, como se ha demostrado»— y ha amenazado el turismo de las islas en plena entrada de la temporada alta, ya que el miedo a un brote vírico puede provocar cancelaciones masivas de viajes.

Una cortina de humo y un trampolín para la OMS

El director de OKDIARIO ha apuntado dos razones para explicar «el show» protagonizado por la ministra. La primera, que sirve de cortina de humo para desviar la atención de «la corrupción monumental que inunda el Gobierno de España» y de otros asuntos graves, como la muerte de dos guardias civiles en Huelva cuando perseguían una embarcación. «En eso Pedro Sánchez es un auténtico especialista», ha remarcado.

La segunda razón apuntada por Inda es más ambiciosa: que Mónica García esté maniobrando para optar a la dirección general de la OMS, cuya elección se celebrará el próximo año. El cargo lo ocupa actualmente Tedros Adhanom, a quien el periodista ha calificado de «corrupto etíope», y el Gobierno de Sánchez podría estar posicionando a su ministra de Sanidad como candidata para sucederle.

«¿Saben cuánto es el sueldazo del director general de la Organización Mundial de la Salud? Pues ya se lo aclaro yo: 300.000 pavos. ¿Les queda todo claro?», ha concluido Inda.