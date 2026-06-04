¿Cui prodest?, Antonio Hernando

En la jurisprudencia romana se utilizaba la expresión cui prodest para identificar al autor intelectual de un acto delictivo en una investigación criminal. En esencia, de lo que se trata es de averiguar quién es el máximo beneficiario de una trama como, por ejemplo, la de las cloacas socialistas. Y hay hechos que merecen una reflexión, como la cita organizada por la fontanera Leire Díez nada más ser nombrado Antonio Hernando -hoy secretario de Estado en el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública- director adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez. Según Díez, «el 24 de noviembre de 2021 se produce una reunión en la que estamos: Elena Valenciano, Gaspar Zarrías, Juanma González Mejías, Javier Pérez Dolset, Leire Díez». Y añade: «Estaba previsto que estuviera Antonio Hernando».

La pregunta obvia es: ¿Para qué? Y no es una cuestión baladí, porque Hernando ya tuvo que declarar como testigo ante el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, por una reunión que él mantuvo en Ferraz el 26 de abril de 2024 -en plena reflexión de Sánchez- con la entonces fontanera y Santos Cerdán, entre otros. Es la segunda aparición de la figura de Hernando en el sumario de las clocas.

Y es que el propio juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga esta causa, ya mencionó a Antonio Hernando en el auto con el que justificó el requerimiento de información y, en su caso, registro de la sede nacional del PSOE en la madrileña calle Ferraz.

La figura de Antonio Hernando emerge así en el sumario de las cloacas y adquiere una enorme relevancia. ¿A título de qué estaba convocado Hernando a la reunión de las cloacas en 2021? ¿Y en condición de qué acudió a la de abril de 2024? ¿Era Antonio Hernando el oyente de Pedro Sánchez en las citas clandestinas de la trama? Por decirlo más claro: ¿Era Antonio Hernando el hombre que susurraba a los oídos del jefe?