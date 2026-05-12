Clavijo tenía razón: Mónica García reconoce que conocía el positivo de hantavirus en el crucero y lo ocultó

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha reconocido que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, tiene razón al afirmar que desde el Gobierno conocían el positivo por hantavirus del paciente del MV Hondius y que lo ocultaron al Ejecutivo isleño. García ha afirmado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que un ciudadano estadounidense dio «positivo no concluyente» en una primera prueba en Cabo Verde, antes de que el crucero se trasladara a Tenerife.

Mónica García ha hablado de «desinformaciones que ha habido sobre el positivo de Estados Unidos» y ha explicado que «en Cabo Verde se le hicieron unos análisis a un ciudadano estadounidense», que fueron dos análisis, el primero, una prueba «que fue positiva no concluyente y otra negativa». La titular de Sanidad ha añadido que «esa prueba se le ha vuelto a repetir y ha vuelto a ser negativa».

García se ha defendido con que «los protocolos epidemiológicos marcados por el ECDC y por la OMS marcaban lo que hemos hecho» y que desde el Gobierno, como líderes del operativo, han seguido «el protocolo estrictamente». «Las diferentes pruebas que se hicieron en Cabo Verde han sido evaluadas y públicamente trasladadas por la OMS y el protocolo decía que cuando llegaran las personas, con síntomas, se les iba a hacer una encuesta epidemiológica y a partir de ahí cada uno de los países, una vez que repatriara, iba a seguir el protocolo», ha añadido.

En presencia de compañeros de Gobierno como Elma Saiz o Milagros Tolón, Mónica García ha querido subrayar que «una PCR de estas características», para detectar el hantavirus, «no es una PCR para el coronavirus, son unas pruebas muy específicas que en concreto en España sólo se hacen en el Centro Nacional de Microbiología». «No es una prueba que se haga rutinariamente», ha aseverado.

También ha señalado que los protocolos cuentan con dos vías, según si «a una persona se le considera contacto estrecho», como a los pasajeros del Gómez Ulla, y otra «cuando tienes síntomas y una PCR positiva», que ya «pasas a ser un caso».

Sobre las palabras de Fernando Clavijo, García ha asegurado que no se va «a meter en las declaraciones ni en el ruido político ni en nada que no tenga que ver con lo que ha supuesto el operativo ni el trabajo» que han hecho desde el Gobierno. «Cada uno se retrata con sus actos y sus declaraciones», añade.

«El alarmismo, la desinformación y el ruido político son un problema añadido a las crisis de salud pública y por eso la información rigurosa y las declaraciones que ha hecho el director general de la OMS llamando al bajo riesgo que tiene toda la población y que ha tenido desde el primer momento son actuaciones de buen hacer en materia de salud pública», ha completado.

Ya en la ronda de preguntas, Mónica García ha dicho que «se ha tratado a todos los pasajeros como si fueran positivos, aun no siéndolos» y que «de ahí las medidas extraordinarias de protección».

Cuestionada por el ciudadano americano, García ha repetido el proceso de pruebas. «Se le hace una prueba que queda no concluyente positiva, luego se le hace una que es negativa y cuando está trasladándose a Estados Unidos se le hace otra que es negativa». A continuación, ha querido resaltar que «ese paciente es negativo» y que no hay que «confundir con otra persona, que ha empezado a dar síntomas, que no es ese ciudadano».

«Esa persona ha sido considerada desde Cabo Verde negativa por las dos pruebas que tenía, por lo que llegó al Puerto de Granadilla siendo considerada por la Organización Mundial de la Salud y por el ECDC como negativa», ha zanjado.

Clavijo señala al Gobierno

Fernando Clavijo ha señalado al Gobierno este martes, en su intervención en el Parlamento Canario, por haber ocultado que había contagios de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius que atracó en Tenerife. El presidente ha asegurdo que el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez sabía «desde el minuto uno» de la existencia de pasajeros contagiados, que desembarcarían en territorio español sin PCR previa.

«Se ha faltado a la dignidad del pueblo canario, del Gobierno de Canarias y de las instituciones por ocultar una información que conocían desde el minuto uno», ha denunciado Clavijo, además de señalar que su Ejecutivo pidió que se hicieran PCR en el crucero antes de que este llegara a las Islas Canarias. El dirigente de Coalición Canaria ha dicho que ahora ya sabe «por qué no quería hacer» el Gobierno las pruebas preventivas, «porque sabían que había contagiados».