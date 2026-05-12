Clavijo acusa al Gobierno de ocultar que el crucero traía contagiados: «Por eso no les hicieron PCR»

Fernando Clavijo, presidente de Canarias, ha acusado este martes al Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, de haber ocultado que había contagios de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius que atracó en el Puerto de Granadilla en Tenerife. El dirigente de Coalición Canaria ha asegurado en el pleno del Parlamento de Canarias que el Ejecutivo central sabía «desde el minuto uno» de la existencia de pasajeros contagiados.

«Se ha faltado a la dignidad del pueblo canario, del Gobierno de Canarias y de las instituciones por ocultar una información que conocían desde el minuto uno», ha denunciado Clavijo, además de señalar que su Ejecutivo pidió que se hicieran PCR en el crucero antes de que este llegara a las Islas Canarias. El presidente ha dicho que ahora descubre «por qué no quería hacer» el Gobierno las pruebas preventivas, «porque sabían que había contagiados».

«Para mí hoy es un día triste para Canarias y triste para la democracia», ha trasladado Clavijo, que asegura que «gracias al trabajo de los medios de comunicación, hemos entendido muchas cosas». El dirigente canario, en su respuesta parlamentaria, ha dicho que «hoy sabemos que el Gobierno de España ocultó deliberadamente que había contagiados, al menos uno, en ese crucero, y que lo sabían». Además, ha calificado esa información que, dice, se ocultó, como «determinante».

«La lealtad institucional, la buena fe y el buen hacer que se tiene que tener entre dos gobiernos, han sido quebradas por el Gobierno de España», ha subrayado Clavijo desde su escaño. «Desde el momento en que el Gobierno de España decide, sin darnos información, que ese crucero de lujo tenía que atracar en las costas canarias, el Gobierno de Canarias, no estando de acuerdo, se pone a trabajar con absoluta lealtad», ha aclarado.

El presidente de Canarias ha asegurado que pidió al Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez que se hicieran «los test» PCR «antes de que bajen los pasajeros» del MV Hondius, ya que «lo recomendaban todos los expertos». «Ahora sabemos por qué no se querían hacer, porque sabían que había contagiados en el buque, como se ha demostrado», ha añadido.

Clavijo también ha trasladado a sus rivales políticos que su Gobierno pidió «que la operación se realizase en un solo día, porque el operativo era tan complejo que alargarlo en el tiempo lo podía complicar». Sobre este asunto, ha confirmado que «se demostró que se podía haber hecho si hubiesen estado los dos aviones de Países Bajos que pedimos; se prolongó y se complicó, teniendo que atracar en el día de ayer en el muelle de Granadilla».

«Por eso creo que hoy es un día triste, se ha faltado a la dignidad del pueblo canario, se ha faltado a la dignidad de un Gobierno de Canarias por ocultar una información que sabían desde el minuto uno», ha completado Clavijo, que habla de «la gran mentira que le han hecho al pueblo canario», al que «nadie le va a dar lecciones de solidaridad».