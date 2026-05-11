Los últimos pasajeros a bordo del crucero MV Hondius con hantavirus ya ponen rumbo a Eindhoven, en Países Bajos, desde Tenerife Sur. Los dos aviones, uno con pasajeros y otro con tripulantes, han abandonado el Aeropuerto de Tenerife. De esta forma, la evacuación se da por finalizada.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha aclarado que son 27 los pasajeros desembarcados hacia Países Bajos. Así, la ministra da por finalizada la evacuación en una «operación completada». «Termina el dispositivo, con éxito», dijo.

Los aviones han despegado en dirección a Países Bajos sobre las 19:30 horas del aeropuerto de Tenerife Sur.

El MV Hondius, rumbo a Róterdam

El crucero también ha zarpado del puerto de Tenerife en dirección a Róterdam, donde será desinfectado. El barco comenzó la operativa de desamarrado a las 19:00 horas, hora canaria, y 10 minutos después ya había salido del recinto portuario del sur de Tenerife.

El crucero tardará unos cinco días en llegar a Países Bajos, salvo cambios de última hora. Allí, las autoridades se harán cargo de un fallecido que se encuentra a bordo y la embarcación será desinfectada y limpiada.