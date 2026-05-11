El Gobierno se sale con la suya: el Hondius atraca en el puerto de Granadilla a causa del «fuerte viento»

El Gobierno se sale con la suya y el crucero MV Hondius con hantavirus ya no fondeará en Tenerife, sino que ha atracado en el puerto tinerfeño de Granadilla de Abona por «fuerte viento». La embarcación «permanecerá atracada el tiempo mínimo para garantizar la seguridad de los pasajeros». Así lo ha recomendado Capitanía Marítima, según fuentes del Gobierno.

Por razones meteorológicas y siguiendo la recomendación de Capitanía Marítima, el MV Hondius ha quedado temporalmente amarrado en el Puerto de Granadilla. El fuerte viento y el oleaje hacían más seguro realizar así el desembarque de los pasajeros y el trabajo de los equipos de… — Mónica García (@Monica_Garcia_G) May 11, 2026

«El MV Hondius ha quedado temporalmente amarrado en el Puerto de Granadilla», ha afirmado la ministra de Sanidad, Mónica García. Sanidad ha informado de que el mal tiempo no permite el desembarco en zodiacs, tal y como se hizo el domingo con el barco fondeado.

La embarcación «permanecerá atracada el tiempo mínimo imprescindible para garantizar la seguridad de los pasajeros» y de los miembros del dispositivo de evacuación, según ha explicado el Ministerio del Interior. Con ello, la medida «permitirá agilizar la partida» del crucero hacia Países Bajos, indican fuentes gubernamentales.

Los últimos pasajeros viajan en dos aviones

Nada sale como se esperaba. La operación de evacuación del crucero está previsto que termine a las 19:00 horas, hora canaria, con el desembarco de los últimos 26 ocupantes. Sin embargo, la evacuación va retrasada, pues debía comenzar sobre las 16:00 horas y se ha producido a las 18:30 hora canaria. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha informado que el desembarco se realizará en dos vuelos y no en uno, como inicialmente se había indicado.

Con la nueva planificación, los miembros de la tripulación irán juntos en un primer vuelo rumbo a Países Bajos, mientras que en el segundo irán cuatro pasajeros australianos, uno neozenlandés y otro británico.

El domingo salieron aviones a Madrid para llevar a los españoles que hacen cuarentena a un hospital militar. También a Francia, Países Bajos, Canadá, Irlanda, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos. Una vez finalice el operativo de evacuación este lunes, un grupo de la tripulación permanecerá en el barco para realizar el trayecto de regreso hacia Países Bajos.