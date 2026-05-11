La situación del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, ha generado preocupación en Canarias tras su atraque en Tenerife. El escenario más delicado que se plantea es qué ocurriría si los roedores del buque —ratas o ratones potencialmente infectados— llegaran a salir del barco y alcanzaran el entorno portuario. El riesgo real está bajo control sanitario. Pero, las autoridades han activado protocolos de emergencia para evitar cualquier expansión del problema fuera del crucero. ¿Qué va a pasar en Canarias si las ratas y ratones del MV Hondius bajan del crucero y llegan al puerto?

El MV Hondius llegó a Canarias en plena crisis sanitaria

El crucero MV Hondius atracó el domingo en las Islas Canarias tras detectarse un brote de hantavirus a bordo. Desde ese momento se han puesto en marcha las evacuaciones de pasajeros y tripulación.

Evacuación progresiva de pasajeros.

Traslado de asintomáticos a cuarentena en Madrid.

de a en Control sanitario permanente del operativo.

El primer grupo de pasajeros españoles ya ha sido repatriado y se encuentra en aislamiento preventivo.

Tensión institucional por la gestión del fondeo del buque

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, pidió que no se autorizara el fondeo del barco hasta completar la evacuación total de los pasajeros en 24 horas.

Sin embargo, Pedro Sánchez ordenó finalmente el atraque controlado del buque en Tenerife por motivos de seguridad marítima y sanitaria, coordinando el desembarco con los servicios de emergencia.

El colilargo (Oligoryzomys longicaudatus) es un pequeño roedor silvestre de color café claro, conocido por su cola larga —que puede duplicar el tamaño de su cuerpo— y por su papel clave como reservorio natural del hantavirus en Sudamérica.

Además, se cree que entre estas nuevas especies identificadas figuran: Peromyscus gossypinus, Peromyscus polionotus, Myodes gapperi, Podomys floridanus, y Napaeozapus insignis. Abajo se puede ver alPeromyscus gossypinus.

Un caso de síntomas en Francia activa la alerta internacional

Uno de los pasajeros repatriados a Francia ha presentado síntomas compatibles con hantavirus, lo que ha reforzado los protocolos de aislamiento y vigilancia epidemiológica:

Aislamiento estricto del paciente.

del paciente. Seguimiento médico especializado.

especializado. Investigación del origen del contagio

¿Qué pasaría si las ratas del barco llegaran al puerto?

Si hipotéticamente roedores del MV Hondius salieran del buque y llegaran al puerto, las consecuencias estarían altamente controladas y limitadas al entorno portuario.

Las autoridades activarían de inmediato:

Cierre de zonas afectadas del puerto.

Desinfección y desratización intensiva.

Control de perímetro para evitar dispersión.

Inspección ambiental de contenedores y muelles. El objetivo sería impedir cualquier contacto con áreas urbanas.

El verdadero riesgo: el hantavirus

El problema sanitario no es la presencia de ratas en sí, sino el hantavirus, un patógeno asociado a ciertos roedores:

Presente en orina , heces y saliva de roedores infectados.

, heces y saliva de roedores infectados. Transmisión por inhalación de partículas contaminadas.

de partículas contaminadas. Riesgo en espacios cerrados o mal ventilados.

No suele transmitirse entre personas.

Cómo se produce el contagio.

Los expertos señalan que la infección puede ocurrir al:

Limpiar zonas cerradas con presencia de roedores.

Respirar polvo contaminado en interiores.

Entrar en contacto con nidos o excrementos secos.

¿Cuáles son los síntomas del hantavirus?

Los síntomas iniciales pueden parecer una gripe:

Fiebre y escalofríos.

Dolor muscular.

Dolor de cabeza.

En fases avanzadas: