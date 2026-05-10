Así es el colilargo, el ratón silvestre que transmite el hantavirus de los Andes

El colilargo (Oligoryzomys longicaudatus) es un pequeño roedor silvestre de color café claro, conocido por su cola larga —que puede duplicar el tamaño de su cuerpo— y por su papel clave como reservorio natural del hantavirus en Sudamérica. Habita principalmente en Chile y el sur de Argentina, donde es el principal transmisor de la cepa Andes, asociada a brotes humanos en la región. En el contexto del brote investigado en el crucero MV Hondius, esta variante ha vuelto a situarse en el foco de la atención sanitaria internacional.

Un roedor pequeño, ágil y nocturno

El colilargo es un animal de apenas 30 gramos, con orejas pequeñas, ojos grandes y extremidades traseras largas que le permiten desplazarse con saltos ágiles, de forma similar a una pequeña «rata canguro».

Su cola puede alcanzar hasta 14 centímetros, aproximadamente el doble de la longitud de su cuerpo, lo que le da su característica apariencia.

De hábitos nocturnos, se mueve principalmente en ambientes con vegetación densa, arbustos y zonas cercanas a fuentes de agua.

¿Dónde vive y cuál es su papel ecológico?

Este roedor se distribuye ampliamente en Sudamérica austral, desde el norte de Chile hasta las zonas más australes del país, así como en el sur de Argentina. Su presencia es habitual en bosques templados y ecosistemas rurales.

El reservorio del hantavirus de los Andes

El colilargo es el principal reservorio del virus Andes, una de las variantes más relevantes del hantavirus en América del Sur. A diferencia de otros hantavirus, esta cepa ha mostrado la capacidad de transmisión entre personas en circunstancias muy concretas, lo que la convierte en una de las más vigiladas por las autoridades sanitarias.

Los estudios indican que entre el 5% y el 10% de los ejemplares pueden estar infectados, porcentaje que puede aumentar durante fenómenos de alta proliferación de roedores.

¿Cómo se transmite a los humanos?

El contagio no se produce por mordedura directa en la mayoría de los casos, sino por la inhalación de partículas virales presentes en:

Orina de roedores infectados.

Heces secas.

Saliva.

Estas partículas pueden quedar suspendidas en el aire al remover polvo contaminado en espacios cerrados o poco ventilados.

Un virus ligado a factores ambientales

Las poblaciones de colilargo fluctúan según el clima, la disponibilidad de alimento y la alteración de los ecosistemas. Factores como la deforestación, la expansión agrícola o la urbanización pueden modificar su distribución y aumentar el contacto con humanos.

Durante años de abundancia, conocidos como “ratadas”, su población puede crecer de forma explosiva, lo que incrementa el riesgo de transmisión.

Síntomas del hantavirus asociado

El virus puede provocar un cuadro grave conocido como síndrome pulmonar por hantavirus. Los síntomas iniciales suelen ser inespecíficos:

Fiebre.

Dolor muscular.

Fatiga intensa.

Dolor de cabeza.

Malestar general.

En fases avanzadas puede evolucionar rápidamente hacia insuficiencia respiratoria aguda.

Prevención y recomendaciones

Las autoridades sanitarias insisten en medidas básicas de prevención en zonas rurales o de riesgo: