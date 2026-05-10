¿Tienes roedores en casa? Esta especie es la principal transmisora de hantavirus y pocos lo saben

¿Tienes roedores en casa? A continuación, se destaca que hay una especie que es la principal transmisora de hantavirus y pocos lo saben. Un nuevo estudio ha encendido las alertas sobre la expansión del hantavirus tras identificar seis nuevas especies de roedores capaces de portar el virus, lo que amplía el mapa de riesgo más allá de las zonas tradicionalmente vigiladas. El hallazgo sugiere que la enfermedad podría estar circulando de forma más amplia y silenciosa de lo que se pensaba.

Entre estas nuevas especies identificadas figuran: Peromyscus gossypinus, Peromyscus polionotus, Myodes gapperi, Podomys floridanus, y Napaeozapus insignis.

Un virus asociado a roedores y difícil de detectar

El hantavirus es una enfermedad zoonótica que se transmite a los humanos principalmente por el contacto con roedores infectados o con sus excrementos, orina y saliva. Los animales no desarrollan la enfermedad, pero actúan como reservorios naturales.

En su forma más grave puede provocar el síndrome pulmonar por hantavirus, una infección respiratoria aguda con elevada tasa de mortalidad si no se detecta a tiempo, según organismos como la Mayo Clinic.

Seis nuevas especies portadoras amplían el mapa de riesgo

La investigación, basada en miles de muestras analizadas en Estados Unidos dentro del programa NEON (National Ecological Observatory Network), identificó nuevas especies de roedores que también pueden albergar el virus.

Este hallazgo es relevante porque rompe la idea de que el hantavirus está limitado a unos pocos hospedadores conocidos y abre la puerta a su presencia en ecosistemas donde no se había detectado previamente.

El clima, un factor clave en su expansión

Los expertos advierten de un elemento determinante: el cambio climático.

El aumento de temperaturas y las lluvias más intensas favorecen la proliferación de roedores, lo que incrementa la probabilidad de contacto con humanos y, por tanto, el riesgo de transmisión. Esto podría estar ampliando la circulación del virus hacia nuevas regiones geográficas.

Latinoamérica, una de las zonas más vigiladas

En países de América Latina, el hantavirus sigue siendo una amenaza activa, especialmente en zonas rurales. Especies como el colilargo chico o la laucha grande actúan como principales reservorios en países como Argentina, Brasil, Chile o Paraguay. En estas regiones, los brotes suelen asociarse a actividades agrícolas, pesca o contacto con ambientes naturales.

Síntomas iniciales: fáciles de confundir con una gripe

El inicio del hantavirus puede confundirse con un cuadro gripal común:

Fiebre alta.

Dolor muscular.

Escalofríos.

Dolor de cabeza.

Náuseas o vómitos.

En casos graves, puede evolucionar rápidamente a insuficiencia respiratoria aguda, lo que convierte el diagnóstico temprano en un factor clave de supervivencia.

Prevención: evitar el contacto con roedores es esencial

Las autoridades sanitarias insisten en medidas básicas de prevención:

Evitar el contacto con roedores y sus excrementos.

y sus excrementos. Ventilar espacios cerrados antes de limpiar.

antes de limpiar. No barrer superficies contaminadas en seco.

en seco. Desinfectar con soluciones de lejía diluida.

Usar guantes y mascarilla en zonas de riesgo.

Una amenaza silenciosa en expansión

El descubrimiento de nuevas especies portadoras refuerza la idea de que el hantavirus es un virus adaptable y con potencial de expansión geográfica. La combinación de factores ecológicos, climáticos y humanos hace que su vigilancia sea cada vez más relevante.

La alerta no se limita a áreas rurales: el aumento de interacción entre humanos y fauna silvestre podría estar acercando el riesgo a entornos cada vez más diversos.