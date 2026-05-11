El Gobierno de Pedro Sánchez se ha negado a poner en conocimiento del Ejecutivo canario el informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que supuestamente exigía el desembarco del crucero del hantavirus en Canarias. Así lo revelan a OKDIARIO desde el Gobierno canario. «Se les pidió varias veces y nada», explican. Así las cosas, para el ejecutivo de Fernando Clavijo, «ese informe no existe, porque no tiene sentido ocultarlo».

Ahora, el Gobierno de Canarias estudia recurrir en los tribunales la autorización del Gobierno, a través de la Marina mercante, del fondeo en aguas de Canarias, según ha avanzado el presidente autonómico, Fernando Clavijo, reiterando la oposición del su Gobierno a que el buque llegase a aguas canarias.

«Entendíamos que esto es un crucero, de lujo, con una bandera de Países Bajos, y siempre mantuvimos que se tenía que ir a Países Bajos. Era responsabilidad del armador y de Países Bajos, en ningún caso de España», precisa Clavijo, quien ha venido sosteniendo que Canarias no era la única opción para el MV Hondius, así como que los criterios técnicos aconsejan que el buque permanezca «el menor tiempo posible fondeado». Y ya lleva más de 24 horas.

El presidente de Canarias ha estado hasta el último momento luchando por evitar el fondeo en tierras canarias sin conocer dichos informes técnicos «que garanticen que el riesgo de la operativa del MV Hondius sea cero».

Tanto Clavijo como el resto de autoridades de las islas han hecho una lucha feroz para proteger a la ciudadanía de este virus, pero en la madrugada del domingo Sánchez cercenó la autonomía canaria retorciendo una ley sobre naufragios e impuso el fondeo, desatando también con ello un conflicto constitucional.

Las autoridades canarias guardaron silencio tras ello, pero este lunes lo han roto para informar de la situación sufrida. En OKDIARIO lo han dejado claro: creen que no existe tal informe de la OMS.

Como ya ha informado este diario, la ministra de Sanidad, Mónica García, quien forma parte del Consejo Ejecutivo de la OMS, ha venido defendiendo que «la decisión» de que el barco llegara a Canarias «parte de la petición» de dicha organización. Pero el Gobierno no muestra dicho informe.

Desembarcaron sin realizarles un test

El presidente de Canarias también ha señalado este lunes que «más allá de cualquier diferencia de criterio, hay un hecho evidente como es que los pasajeros comenzaron ayer a desembarcar del MV Hondius sin realizarse un test».

«Esa era una de las preocupaciones que Canarias había trasladado, y no era infundada. Lamentablemente dos pasajeros han dado ya positivo en EEUU y Francia», ha recordado. La cifra ya ha aumentado a tres.

Canarias está ahora centrada «en que el operativo salga bien, se desarrolle con todas las garantías y concluya en el menor tiempo posible».

«Ahora mismo, la prioridad es actuar con coordinación, responsabilidad y máxima seguridad para los canarios, para los pasajeros y para todos los profesionales que participan en el operativo», ha aseverado Clavijo.

Trato prepotente y de total altanería

También ha alzado la voz este lunes Rosa Dádiva, presidenta del Cabildo de Tenerife: «Hemos sido víctimas de un Gobierno soberbio». Así lo ha denunciado en una rueda de prensa, en la que ha dejado claro que las relaciones entre el Ejecutivo autonómico y el Gobierno central «están rotas».

«Han tenido un trato prepotente y de total altanería. Ha sido un desembarco de unas instituciones con una actitud completamente prepotente», ha explicado, criticando que el Gobierno de Sánchez ha actuado «desde la imposición» y que no ha sido «respetuoso ni transparente» con Canarias.

«Mientras el pueblo tinerfeño ha vuelto a demostrar su solidaridad y serenidad, el Estado ha ido acumulando errores de gestión con ausencia de documentación clara que avale las decisiones», ha señalado.

Y ha hecho hincapié en lo «grave» que es que mientras las autoridades locales han mostrado «preocupación, preguntas y alternativas» para proteger la salud pública de la población residente y flotante en la isla, el Gobierno haya generado «incertidumbre, desinformación y decisiones improvisadas» durante la evacuación de pasajeros.

También ha lamentado el hecho de que el barco siga todavía fondeado en Tenerife, ya que «en 12 horas, y con todas las garantías» se podía haber efectuado. «Cada día que pasa pone más en riesgo a la población de Tenerife», denuncia la presidenta del Cabildo de Tenerife

Los jueces también han desmontado al Gobierno

Precisamente, el citado informe de la ONU era el argumento sostenido la semana pasada por el Gobierno para consumar el desembarco en Canarias. Un alegato ante el que los jueces se alzaron el pasado miércoles, desmontándolo. «España no está obligada a admitir el crucero del hantavirus porque lo diga la OMS», advirtió el magistrado Fernando Portillo, conocido en redes sociales como Judge the Zipper. «España es un país soberano, no está vinculado por las decisiones de la OMS», también avisó el magistrado Jesús Villegas, secretario general de Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ).

De cualquier modo, el Gobierno siguió adelante con su estrategia pese al veto del presidente canario y, finalmente, la consumó ordenando en la madrugada del domingo el fondeo forzoso echando mano de una ley de seguridad marítima, como informó OKDIARIO.

Y con este conflicto constitucional desatado por el Gobierno, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, ha difundido un inquietante mensaje a los canarios: «Cuídense mucho».

En dicha carta abierta a la ciudadanía, publicada este sábado redes sociales, también aseguró que «la solicitud de la OMS a España no fue arbitraria» y que «se realizó en pleno cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional, el marco jurídicamente vinculante que define los derechos y obligaciones de los países y de la OMS cuando responden a eventos de salud pública de importancia internacional».

«Según esas normas, debe identificarse el puerto más cercano con capacidad médica suficiente para garantizar la seguridad y la dignidad de quienes están a bordo. Tenerife cumplió ese criterio y España lo honró. Casi 150 personas de 23 países llevan semanas en el mar , algunas de luto, todas asustadas, todas deseando regresar a casa. Tenerife ha sido elegida porque tiene la capacidad médica, la infraestructura y sé que la humanidad necesaria para ayudarles a llegar a un lugar seguro», agregó.

De cualquier modo, el supuesto informe de la OMS exigiendo el desembarco en Canarias sigue sin hacerse público.