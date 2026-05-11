Mónica García se lanza a contestar en inglés a la prensa pero su nº2 y Marlaska tienen que chivarle respuestas

Mónica García ha protagonizado un momento bochornoso durante su comparecencia en Canarias para informar sobre el operativo del crucero MV Hondius. La ministra de Sanidad ha evidenciado una grave carencia con el inglés en cuanto ha tenido que abandonar el guion escrito y se ha enfrentado a las preguntas de los corresponsales extranjeros; incluso su nº2 y el ministro Fernando Grande Marlaska le han tenido que chivar las respuestas.

La rueda de prensa, que ha contado con la participación de los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, tenía como objetivo actualizar a la opinión pública internacional sobre el complejo operativo en torno al brote de hantavirus del buque MV Hondius.

Durante su primera intervención, Mónica García había traído escrita su explicación sobre la operación sanitaria tanto en español como en inglés. Sin embargo, en el momento en el que se abrió el turno de preguntas, quedaron retratadas sus dificultades para mantener una conversación no ensayada en inglés.

El bloqueo de la líder de Más Madrid se hizo evidente cuando un periodista de un medio de Australia tomó la palabra para conocer el estado y los protocolos aplicados a sus compatriotas.

«In relation to the Australian party, have the plans had to change because of the long distance being travelled? (En relación con el grupo australiano, ¿han tenido que cambiar los planes debido a la larga distancia del viaje?)», preguntó el reportero extranjero.

El chivatazo a Mónica García de su nº2 y Marlaska

Lejos de dar una respuesta fluida, la ministra de Sanidad se atascó por completo, balbuceando mientras trataba de hilar alguna idea. «I don’t know if it’s eee (…) because the the eee (…) of the long travel (No sé si (…) porque el (…) largo viaje (…)», alcanzó a decir Mónica García, protagonizando unos segundos incómodos ante los medios internacionales.

Ante la incapacidad de la ministra para articular la respuesta en inglés, sus compañeros tuvieron que chivarle las respuestas. Fue su número dos, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, el primero en acudir al rescate, chivándole en voz baja y en perfecto castellano por dónde debía tirar: «Si pueden asegurar la salida en el tiempo». Hasta el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, le chivó susurrando una ayuda en inglés para intentar completar la frase: «It wasn’t possible to…».

Finalmente, gracias al chivatazo de Padilla y Marlaska, Mónica García logró recomponerse lo justo para encadenar una oración y zanjar el mal trago de la forma más rápida posible: «Ah yes, they can’t guarantee the flight on time (Ah sí, no pueden garantizar el vuelo a tiempo)».