Yolanda Díaz, como vicepresidente segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, ha tenido que responder al interés de los medios internacionales por el caso Rubiales, dada su repercusión más allá de nuestras fronteras, especialmente tras haber intercedido la FIFA. Pero Díaz no pudo desenvolverse con los medios debido a no saber más que castellano y gallego, y necesitó que le tradujeran una pregunta formulada en inglés, aunque en un primer momento aceptó la pregunta, asintiendo mientras sonreía, pese a no haber entendido nada.

«¿Ha expuesto este incidente algo más amplio sobre la sociedad española y el trato a las mujeres y luego, qué está ocurriendo en el fútbol?», quiso saber la periodista, preguntando en inglés. Tras lo que siguieron unos segundos de silencio incómodo, hasta que la entrevistadora se percató que la ministra no había comprendido la cuestión, y preguntó, «¿alguien en español, alguien puede traducir esto?».

Yolanda Díaz, que en los últimos tiempos ha acuñado el término «país de países» para referirse a España, quiere dar cabida en la sede de la soberanía nacional a las lenguas regionales cooficiales, forzando el uso de pinganillos en el Congreso de los Diputados a pesar de que el idioma común lo conocen todos, mientras ella no usa pinganillo, pese a que el inglés lo desconoce.

La anécdota ha tenido inmediata repercusión en redes, donde recuerdan que la ministra quiere que el gallego llegue al Parlamento Europeo, mientras ella apenas saben hablar en el idioma oficioso de los negocios y la política a nivel internacional .

Acaba de enviar un documento a la UE para el uso del gallego en Bruselas. https://t.co/e8zYLCuu1P — Gonzalo (@gonnassau) August 28, 2023

Otros usuarios también apuntan que los medios internacionales creen que ha existido una terrible agresión sexual de grandes dimensiones y no un beso fortuito en el contexto de una celebración, con varias versiones contradictorias de la afectada.

Realmente, los medios internacionales no tienen ni puñetera idea de este caso, simplemente se hacen eco de lo que la prensa española, aborregada y comprada por el gobierno, ha publicado desde hace una semana. Ni la misma FIFA sabe de que va, y suspendió a Rubiales por miedo. https://t.co/2wipCZjB0L — Alberto Neira 🇪🇸🇵🇪 (@AlbertoNeiraL) August 28, 2023

Machismo estructural

Yolanda Díaz, que votó a favor de la Ley Montero que ha beneficiado a más de mil delincuentes sexuales y después votó en contra de su modificación, ha declarado: «Estamos hablando de machismo estructural, estamos hablando de impunidad, cuando se actúa así es que se creen realmente impunes y hay dos partes aquí, una es la depuración de responsabilidades personales del señor Rubiales y las que pudiera haber y luego está, sin lugar a dudas, el factor que tiene que ver con la defensa de los derechos fundamentales en nuestro país y la garantía de que no va a haber discriminación».

En esta misma línea ha criticado a los seleccionadores nacionales, Jorge Vilda y Luis de la Fuente: «Los entrenadores que aplaudieron no están capacitados para seguir en sus puestos. Quien aplaude una agresión sexual, que hemos visto con luz y taquígrafos, no debe continuar».