Brote de hantavirus, en directo: síntomas, noticias de nuevos contagios y última hora del español que ha dado positivo

La crisis sanitaria del MV Hondius entra en una nueva fase este miércoles 13 de mayo. El operativo de desembarco en Tenerife ya es historia: el crucero zarpó el lunes por la tarde del puerto de Granadilla de Abona con rumbo a Rotterdam, donde está previsto que llegue el próximo domingo 17 de mayo. A bordo permanece aún la tripulación reducida y el cadáver del pasajero alemán fallecido durante la travesía.

El foco informativo se traslada ahora a los países de destino de los repatriados. El balance de contagiados de hantavirus confirmados asciende ya a cuatro: uno en Estados Unidos, uno en Francia y uno en España. Uno de los 14 pasajeros españoles ingresados en el Hospital General Gómez Ulla de Madrid confirmó su positivo tras una segunda prueba PCR, después de haber comenzado a presentar febrícula y síntomas respiratorios durante la noche del lunes. Los otros 13 españoles han dado negativo, al igual que los dos casos sospechosos que había en Barcelona y Alicante.

Primer español contagiado de hantavirus ingresado en el Gómez Ulla

Este martes Pedro Sánchez recibió en La Moncloa al director general de la OMS, Tedros Adhanom, con quien ofreció una rueda de prensa. Fue la primera aparición pública del presidente en relación directa con esta crisis. Sánchez calificó el desembarco de «éxito de la operación», pese a los tres contagios detectados tras el desembarco.

Fuera de España, 12 trabajadores del hospital universitario Radboudumc de Nimega, en Países Bajos, permanecen en cuarentena preventiva de seis semanas tras detectarse fallos en los protocolos de bioseguridad durante la atención a un paciente procedente del crucero.

La cuarentena para todos los pasajeros del MV Hondius se extenderá hasta 42 días, con fecha de inicio fijada por España el 6 de mayo y por la OMS el 10 de mayo. El seguimiento activo continúa en más de veinte países.