Brote de hantavirus, en directo: síntomas, noticias de nuevos contagios y última hora del español que ha dado positivo
Sigue la última hora del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius y los contagiados
La crisis sanitaria del MV Hondius entra en una nueva fase este miércoles 13 de mayo. El operativo de desembarco en Tenerife ya es historia: el crucero zarpó el lunes por la tarde del puerto de Granadilla de Abona con rumbo a Rotterdam, donde está previsto que llegue el próximo domingo 17 de mayo. A bordo permanece aún la tripulación reducida y el cadáver del pasajero alemán fallecido durante la travesía.
El foco informativo se traslada ahora a los países de destino de los repatriados. El balance de contagiados de hantavirus confirmados asciende ya a cuatro: uno en Estados Unidos, uno en Francia y uno en España. Uno de los 14 pasajeros españoles ingresados en el Hospital General Gómez Ulla de Madrid confirmó su positivo tras una segunda prueba PCR, después de haber comenzado a presentar febrícula y síntomas respiratorios durante la noche del lunes. Los otros 13 españoles han dado negativo, al igual que los dos casos sospechosos que había en Barcelona y Alicante.
Primer español contagiado de hantavirus ingresado en el Gómez Ulla
Este martes Pedro Sánchez recibió en La Moncloa al director general de la OMS, Tedros Adhanom, con quien ofreció una rueda de prensa. Fue la primera aparición pública del presidente en relación directa con esta crisis. Sánchez calificó el desembarco de «éxito de la operación», pese a los tres contagios detectados tras el desembarco.
Fuera de España, 12 trabajadores del hospital universitario Radboudumc de Nimega, en Países Bajos, permanecen en cuarentena preventiva de seis semanas tras detectarse fallos en los protocolos de bioseguridad durante la atención a un paciente procedente del crucero.
La cuarentena para todos los pasajeros del MV Hondius se extenderá hasta 42 días, con fecha de inicio fijada por España el 6 de mayo y por la OMS el 10 de mayo. El seguimiento activo continúa en más de veinte países.
El paciente ingresado por hantavirus continúa estable
El Ministerio de Sanidad ha informado de que el ciudadano español ingresado en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid por hantavirus continúa estable. Los 13 pasajeros restantes continúan asintomáticos. «Ayer presentaba síntomas leves, hoy parece que han mejorado un poquito esos síntomas, pero está bien, en buen estado de salud», ha señalado al ministra de Sanidad, Mónica García.
El ‘MV Hondius’ llegará a Países Bajos el 17 de mayo
Diez británicos de Santa Elena cumplirán su cuarentena en Gran Bretaña
Mónica García ruega a Clavijo que «deje de alarmar y desinformar» con el hantavirus
La ministra de Sanidad, Mónica García, se ha mostrado este miércoles «sorprendida» por las últimas acusaciones del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, con el que ha estado hablando diariamente del brote de hantavirus y al que ha rogado «por favor» que deje de alarmar y desinformar.
Así lo ha manifestado la ministra en declaraciones a La Sexta al ser preguntada por la insistencia de Clavijo de que no recibió información de la situación por parte del Gobierno central, sino «arrogancia, prepotencia, caciquismo, seguidismo, mentiras y ocultar información vital».
«No voy a entrar a calificarlo», ha respondido la ministra para añadir a continuación: «Yo llevo hablando con este señor desde el martes pasado diría que diariamente, trasladándole toda la información». De hecho, se le ha dado «un trato especial» informándole el primero de cuestiones como que había que atracar el barco por las condiciones meteorológicas.
La OMS europea descarta que el virus haya mutado
El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) ha descartado que el hantavirus haya mutado en una nueva cepa. Además, han señalado que el virus se está comportando de manera habitual en las zonas donde circula.
Mónica García ha dicho que el paciente ingresado en el Gómez Ulla tiene una evolución favorable
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha dicho que el paciente ingresado por hantavirus en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla evoluciona favorablemente con síntomas leves que «han mejorado ligeramente».
«Ayer presentaba síntomas leves, hoy parece que han mejorado un poquito esos síntomas, pero está bien, enbuen estado de salud», ha asegurado en una entrevista en La Sexta.
Almeida cree que hubo «cierto exhibicionismo» por parte del Gobierno
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cree que hubo «cierto exhibicionismo» por parte del Gobierno en el dispositivo del MV Hondius con el que cree que el Ejecutivo buscaba «distraer la atención» porque están «huérfanos de cualquier logro que le puedan ofrecer a los españoles».
Confinadas 1.700 personas en un crucero en Burdeos: al menos un muerto por un brote gastrointestinal
Unas 1.700 personas permanecen confinadas a bordo de un crucero en Burdeos tras la muerte de un pasajero y la aparición de decenas de casos con síntomas de gastroenteritis. El crucero, que llegó a Burdeos procedente de las Islas Shetland tras hacer escala en Belfast, Liverpool y Brest, informó a la autoridad portuaria de la ciudad francesa, al dar parte del fallecimiento de un hombre por gastroenteritis, un británico de 90 años, según el diario regional Sudouest.
Francia, Reino Unido y España pedirán «precaución» ante el hantavirus en reunión europea
Francia, Reino Unido y España llevarán un mensaje de «precaución» ante el hantavirus a una reunión que mantendrán con varios homólogos europeos, según ha adelantado la ministra de Sanidad francesa, Stéphanie Rist.
El parasitólogo Basilio Valladares lamenta «laxitud» y falta de control «absoluto» con el MV Hondius
El catedrático en Parasitología y fundador del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias, Basilio Valladares, ha afeado la «laxitud» que hubo en la evacuación y traslado de pasajeros del MV Hondius. En declaraciones a la Radio Canaria, el científico, especialmente crítico en los últimos días con la gestión por parte del Gobierno y resto de instituciones internacionales de esta crisis sanitaria, ha denunciado «el ataque continuo» al que confiesa verse sometido por sostener una opinión contraria al del balance de «éxito» que realiza el Gobierno.
El Gobierno desvió un cayuco con 141 inmigrantes lejos del MV Hondius para evitar las cámaras
El Gobierno desvió el domingo un cayuco abarrotado de inmigrantes que se dirigía a una zona de la costa próxima al puerto de Granadilla en pleno desembarco del MV Hondius. El cayuco llevaba 141 inmigrantes a bordo en condiciones lamentables e iba directo a la playa de Las Galletas, junto al aeropuerto Tenerife Sur, donde decenas de cadenas de televisión nacionales e internacionales estaban en directo.
Mónica García no acudirá al próximo pleno del Congreso, el primero tras la crisis del hantavirus
Los vicepresidentes Carlos Cuerpo y Yolanda Díaz y hasta cinco ministros, entre ellos la titular de Sanidad, Mónica García, no acudirán a la próxima sesión de control al Gobierno prevista en el Congreso, que tendrá lugar el día 20, la primera desde el mes de abril y desde el brote de hantavirus. En concreto, y según los escritos enviados al Congreso y recogidos por Europa Press, el Gobierno ya avanza que a la sesión de control faltarán los titulares de Exteriores, José Manuel Albares, y de Defensa, Margarita Robles; la responsable de Sanidad, Mónica García, a quien la oposición quería preguntar por a crisis del hantavirus; y otros dos ministros de Sumar: Ernest Urtasun (Cultura) y Pablo Bustinduy (Sumar).
Clavijo reprocha al Gobierno su «caciquismo y arrogancia» en la gestión del hantavirus
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha cargado contra el «caciquismo, la prepotencia y la arrogancia» del Gobierno central durante la gestión del brote de hantavirus y ha exigido «respeto» para la sociedad canaria. Así se ha pronunciado en una comparecencia a petición propia ante el Pleno del Parlamento.
El ministro Torres dice que Clavijo tiene una «paranoia absurda»
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha dicho que el presidente canario, Fernando Clavijo, ha entrado en una «paranoia de manera absurda» porque «cree que hay una conspiración de gente contra él y se ve amenazado».
La francesa con hantavirus presenta una «insuficiencia respiratoria grave»
La pasajera francesa del MV Hondius que dio positivo en hantavirus sigue empeorando. Según medios franceses, «presenta una insuficiencia respiratoria grave» y «está conectada a respiración artificial».
Las autoridades francesas llaman a la calma: «El virus no se está propagando»
La ministra de Sanidad francesa, Stéphanie Rist, ha hecho un llamado a la calma ante la Asamblea Nacional, asegurando «que el virus no se está propagando». «De momento no hay motivo para llevar mascarilla. Muchos franceses están preocupados y acuden a las farmacias a comprar mascarillas. Repito: no hay motivo para usar mascarilla en estos momentos debido a este virus, ha indicado.
Cuatro de las personas bajo observación en Italia dan negativo en hantavirus
Las autoridades de Italia han anunciado que las pruebas por hantavirus a cuatro de las personas bajo observación en el país por riesgo de contagio han dado negativo, incluida una turista argentina que se encuentra hospitalizada en la ciudad de Messina a causa de una neumonía. El Ministerio de Sanidad italiano ha especificado que los otros tres casos son un ciudadano de Calabria, un turista británico que viajó a bordo de un vuelo a Sudáfrica en el que iba una neerlandesa fallecida posteriormente por hantavirus y una acompañante del británico, con quien se reunió ya en Italia.
Cómo prevenir el contagio
- Mantener el establecimiento limpio para evitar la presencia de roedores, eliminando los elementos en desuso que puedan servir para la nidación de estos.
- Tener especial cuidado en la puesta en marcha de ventiladores y de aparatos de aire acondicionado cuyos filtros o conductos puedan haber tenido contacto con polvos contaminados, roedores o excretas de estos.
- Enterrar la basura diariamente en lugares alejados del establecimiento y cubiertas con a lo menos 30 centímetros de tierra, en el caso de que no se cuente con recolección domiciliaria.
- Ventilar los ambientes antes de entrar, si se sospecha actividad de roedores.
¿Hay tratamiento para el hantavirus?
No existe tratamiento específico. Aquellos pacientes con síndrome cardiopulmonar por hantavirus deben ser asistidos en establecimientos hospitalarios, de preferencia con unidades de terapia intensiva que cuenten con asistencia respiratoria mecánica.
Los síntomas del hantavirus
En el caso de síndrome pulmonar por hantavirus los síntomas se parecen a un estado gripal:
- Fiebre
- Dolores musculares
- Escalofríos
- Cefaleas
- náuseas, vómitos, y a veces dolor abdominal y diarrea
- Después de algunos días puede haber dificultad respiratoria
Qué es el hantavirus y cómo se transmite
Los hantavirus son una familia de virus que pueden causar enfermedades graves y la muerte. Se propagan principalmente a través de los roedores. Estos virus causan enfermedades como el síndrome pulmonar por hantavirus y la fiebre hemorrágica con síndrome renal.
Clavijo: «No aceptamos que vengan de Madrid a poner en riesgo la seguridad de los canarios»
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho en el pleno del Parlamento autonómico que su gobierno no acepta «que nadie venga desde Madrid a poner en riesgo la seguridad de todos los canarios y que tengamos que agachar la cabeza, como otros hubiesen hecho».
El español ingresado en el Hospital Gómez Ulla por hantavirus continúa con síntomas pero estable
El español aislado en el Hospital Gómez Ulla de Madrid por hantavirus no ha presentado cambios en su estado de salud en las últimas horas, así sigue con síntomas pero estable, según ha informado el secretario general de Sanidad, Javier Padilla, que espera que «evolucione de manera totalmente favorable».
La tripulación del MV Hondius no presenta síntomas
Oceanwide Expeditions ha informado de que los 27 ocupantes del buque MV Hondius (25 tripulantes y dos sanitarios) permanecen asintomáticos mientras continúan bajo seguimiento por posible exposición al hantavirus durante su travesía hacia Rotterdam, donde deberán cumplir cuarentena. «Ninguno de ellos presenta síntomas asociados al hantavirus. Los dos miembros del personal médico continuarán realizando el seguimiento durante el resto del viaje», señala en un comunicado.
Paco Núñez (PP Castilla-La Mancha) denuncia la gestión «caótica» del Gobierno y acusa a Sánchez de generar «alarma social»
El líder del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha denunciado este miércoles la gestión «caótica» que, a su juicio, ha cometido el Gobierno de Pedro Sánchez con la crisis del hantavirus, acusándoles de generar «alarma social» debido a sus «cambios de opinión».
La tercera PCR realizada a la mujer en seguimiento en Alicante resulta negativa
La tercera prueba PCR por hantavirus realizada a la mujer en seguimiento en Alicante ha arrojado un resultado negativo, por lo que permanecerá ingresada en el mismo hospital alicantino, según lo dispuesto por el Ministerio de Sanidad. La mujer, que continúa asintomática, pasa a considerarse como contacto y se le repetirá la prueba a los siete días desde la fecha del ingreso, tal y como establece el nuevo protocolo aprobado hoy por el Ministerio.
Sanidad revisará la cuarentena por hantavirus a los 28 días
El nuevo protocolo aprobado por Sanidad establece que la situación de los pasajeros aislados en el hospital Gómez Ulla será reevaluada a los 28 días, el próximo 6 de junio. Esta medida también prevé posibles flexibilizaciones de las medidas tras la primera semana de aislamiento.
Una turista argentina hospitalizada en Italia por un posible contagio
Una turista argentina que había viajado desde una zona endémica de su país hasta Italia ha sido hospitalizada con neumonía y está siendo analizada por posible infección de hantavirus. La mujer había volado entre Buenos Aires y Roma antes de desplazarse posteriormente a Sicilia. Además de la mujer, un joven de Calabria permanece en aislamiento voluntario, según ha informado el Ministerio de Salud italiano.
Los 22 franceses considerados casos de contacto están «actualmente hospitalizados»
Las 22 personas identificadas en Francia como casos de contacto con la pasajera neerlandesa del crucero MV Hondius fallecida por hantavirus están «actualmente hospitalizadas», ha anunciado este miércoles el Ministerio de Sanidad.
Sanidad establece el 10 de mayo como el «día cero» para el inicio oficial de la cuarentena
La Comisión de Salud Pública ha establecido el 10 de mayo de 2026 como el «día cero» para el inicio oficial de la cuarentena, coincidiendo con el comienzo del aislamiento en habitaciones individuales de las personas evacuadas del buque MV Hondius, por lo que, previsiblemente, se prolongará hasta el 21 de junio. De este modo, la fecha coincide con la posición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que había fijado el 10 de mayo como inicio del periodo de cuarentena por hantavirus.
La mujer francesa con hantavirus tiene «la forma más grave de insuficiencia cardiopulmonar» y requiere de respiración asistida
Según Xavier Lescure, epidemiólogo del hospital Bichat de París, donde se encuentra ingresada la mujer de 65 años contagiada de hantavirus y con problemas asmáticos, tiene «la forma más grave de insuficiencia cardiopulmonar» y requiere «respiración asistida». Pese a ello, y con máxima atención sobre su evolución, los médicos mantienen la esperanza en que el pulmón atacado por el virus y las paredes vasculares lesionadas «puedan recuperarse», pero su situación, en reanimación en una UCI, es muy grave.
El español que dio positivo en hantavirus sigue presentando fiebre y síntomas respiratorios
El paciente español que dio positivo en hantavirus permanece ingresado en la última planta del Hospital General de la Defensa Gómez Ulla y sigue presentando fiebre y síntomas respiratorios.
La francesa contagiada de hantavirus sigue en la UCI
La mujer que empezó a presentar síntomas en el avión de camino a París tras desembarcar del MV Hondius en Tenerife sigue ingresada en estado crítico.
Hantavirus en directo: un español contagiado en el Gómez Ulla
Buenos días y bienvenidos a un nuevo día de seguimiento en directo de la crisis del hantavirus. Es miércoles, 13 de mayo, y la situación ha dado un giro importante en las últimas horas: uno de los 14 españoles ingresados en el Hospital Gómez Ulla de Madrid ha sido confirmado como positivo en hantavirus tras una segunda prueba PCR. El paciente comenzó a presentar febrícula y «síntomas respiratorios» en la noche del lunes y ayer se confirmó el contagio con una segunda prueba PCR. Los otros 13 compatriotas han dado negativo. El balance global de repatriados contagiados asciende ya a cuatro: dos en EEUU, uno en Francia y uno en España. Seguimos aquí contigo, minuto a minuto.
La OMS: «Existen preocupaciones públicas por la propagación del virus y su letalidad»
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reconocido que existen «preocupaciones públicas» por la propagación del hantavirus vinculado al crucero MV Hondius por su letalidad, por el periodo de incubación del virus y por la ausencia de una vacuna. Nika Alexander, del equipo de comunicación de la OMS en Ginebra, explicó que la OMS reconoce «que existen preocupaciones públicas por la propagación del virus, su letalidad, el periodo de incubación».