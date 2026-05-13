El PSOE reconoce que casi el 40% de los inmigrantes que serán regularizados son menores que no pueden trabajar

El Gobierno de Pedro Sánchez defiende que la regularización extraordinaria de inmigrantes es una medida vital para sostener el mercado de trabajo y pagar las pensiones, pero las cifras que baraja el PSOE cuentan una versión muy distinta. Durante una sesión informativa a puerta cerrada en la sede socialista de Móstoles a la que ha tenido acceso OKDIARIO, Juan José Marcano Dasilva, diputado de la Asamblea de Madrid, ha reconocido abiertamente que el 38% de los inmigrantes que serán regularizados son menores que no pueden trabajar. Este porcentaje revela que una parte fundamental del proceso no servirá para proporcionar mano de obra inmediata, sino para regularizar a familias enteras sostenidas por los servicios públicos.

El encuentro tenía como objetivo dar argumentario a sus militantes frente a los ataques de la oposición y contó con la participación de Rosario Aguilar, secretaria de Políticas Migratorias y Refugiados del PSM; Juan José Marcano Dasilva, diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid; y Alex Martín Jiménez, secretario general del PSOE en Móstoles.

Fue precisamente Marcano quien, en su intento por desmentir que el Gobierno esté legalizando a personas con antecedentes penales, soltó un dato que dinamita el argumento económico de la regularización: «Cuando nos dicen que estamos regularizando delincuentes, un dato: el 38% aproximadamente de las personas que se van a regularizar son menores de edad, o sea, tres o cuatro personas de cada 10 son menores de edad».

Regularización de familias enteras

Esta revelación choca frontalmente con la justificación principal que utiliza el PSOE para sacar adelante este polémico proceso. Durante la misma charla, los propios ponentes argumentaron que «todos sabemos que hay una falta de mano también en todas partes» y advirtieron de que «España necesita en torno a unos 250.000 trabajadores en edad de trabajar anualmente para poder mantener el estado de bienestar». Sin embargo, admiten que casi el 40% de los beneficiarios de esta medida no aportarán cotizaciones al no estar en edad legal para trabajar.

El diputado socialista explicó que uno de los objetivos de la medida es documentar a los menores que ya se encuentran en el sistema educativo. «Tenemos un montón de niños que, además, están escolarizados de forma obligatoria […] y no regularizarlos, que esto es una cosa maravillosa que hace esta regularización», detalló Marcano.

El ‘efecto llamada’ de la unidad familiar

A puerta cerrada, el PSOE asume sin tapujos que esta regularización extraordinaria supondrá legalizar a núcleos enteros, confirmando los temores de la oposición sobre el colapso de servicios sociales. «Se puede regularizar la unidad familiar», explicó Marcano a los militantes de Móstoles.

Hasta ahora, la ley exigía esperar dos años desde que el adulto obtenía los papeles para poder regularizar a su hijo menor. Sin embargo, el dirigente socialista celebró que «esa regularización temporal se levanta con el real decreto de la regularización», permitiendo obtener los papeles de forma conjunta.