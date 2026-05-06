El PSOE de Pedro Sánchez exige a las comunidades del PP que faciliten «empleo» a los inmigrantes ilegales en proceso de regularización. Así aparece recogido en una moción presentada por el Grupo Socialista en el Senado para su debate y votación este miércoles en la Comisión General de las Comunidades Autónomas de la Cámara Alta.

En concreto, el texto, que lleva la firma de Juan Espadas, portavoz del PSOE en la Cámara Alta y ex líder del socialismo andaluz, plantea que el Gobierno central y las comunidades autónomas, en su mayoría gobernadas por el PP, se impliquen en el desarrollo de «políticas activas de empleo» para fomentar la contratación de estos inmigrantes en vías de regularización.

En la parte de la exposición de motivos de esta moción, el PSOE de Sánchez subraya que «resulta imprescindible abordar este proceso desde una perspectiva integral, en la que el empleo digno, la formación, la igualdad de oportunidades y la no discriminación sean ejes centrales».

En este ámbito, remarcan los socialistas, «las comunidades autónomas desempeñan un papel clave, tanto en el desarrollo de políticas activas de empleo como en la garantía de acceso a servicios fundamentales».

Asimismo, el texto subraya que «la coordinación entre administraciones públicas y la colaboración con los agentes sociales y el tejido empresarial son elementos esenciales para asegurar el éxito de estos procesos». «Solo desde la cooperación, la corresponsabilidad y la lealtad institucional será posible construir una sociedad más inclusiva, cohesionada y resiliente», añade la iniciativa.

De esta manera, la moción presentada en el Senado por el antecesor de la ex ministra María Jesús Moreno al frente del PSOE andaluz destaca que «la regularización administrativa debe ir acompañada de políticas públicas ambiciosas que garanticen la inclusión real».

En la parte dispositiva, uno de los puntos de esta iniciativa quiere que la Cámara Alta inste al Gobierno a que, «en coordinación con las comunidades autónomas y en el ámbito de sus respectivas competencias», impulse programas específicos de «empleabilidad» dirigidos a «personas migrantes en proceso de regularización administrativa».

Del mismo modo, el PSOE reclama que el Ejecutivo central, contando para ello con las comunidades autónomas, promueva «el desarrollo de itinerarios integrales de inserción laboral que incluyan formación profesional, aprendizaje del idioma, orientación laboral y mecanismos eficaces de acreditación de competencias adquiridas en los países de origen».

Junto a ello, los socialistas abogan por la «colaboración con los agentes sociales, económicos y el tejido empresarial, con el objetivo de facilitar la incorporación de personas migrantes al mercado laboral en condiciones dignas, con pleno respeto a la legalidad laboral y a los derechos de las personas trabajadoras».

También emplaza la moción al impulso de «mecanismos de evaluación y seguimiento, en colaboración entre administraciones, que permitan medir el impacto real de las políticas de empleabilidad e inclusión en los procesos de regularización».

Además, el texto busca que el Senado «reafirme el valor fundamental de la aportación de las personas migrantes al desarrollo económico, al sostenimiento del Estado del Bienestar y al equilibrio demográfico de nuestro país».

Denuncia del PP

Entretanto, desde la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso (PP), la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, trasladó el pasado lunes la «preocupación» del Gobierno regional ante la «venta de citas y de documentación falsa» por parte de las «mafias» con motivo de este proceso de regularización.

«Lo que vemos es caos y preocupación. Nos lo trasladan también las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los centros de servicios sociales, que están colapsados. Además, esto es el paraíso para las mafias. Vemos que se les venden citas, que se les intenta también colar documentación falsa para proceder a esa regularización y eso, desde luego, no es una oportunidad», apostilló Dávila, según informó Europa Press.