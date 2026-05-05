Moreno saca los documentos y hunde a Montero: «Usted habló del copago, aquí está el informe que lo demuestra»

Uno de los asuntos más candentes del primer debate electoral de cara a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo fue la sanidad pública. La polémica sobre el copago saninatorio marcó el encuentro, sin embargo, Moreno salió airoso del ataque de la ex consejera de Sanidad de la Junta al mostrar un informe sobre copagos elaborado por la Junta de Andalucía en 2005, cuando era consejera de Sanidad en el Gobierno andaluz: «Ustedes hicieron este informe para poner el copago».

Aunque el debate estuvo protagonizado por los cinco candidatos con representación en el Parlamente andaluz, por momentos pareció más un cara a cara entre María Jesús Montero y Juanma Moreno. La candidata socialista acusó al ex presidente andaluz de querer implantar el copago en la sanidad para que los pacientes tengan que abonar una parte de los servicios a los que acceden.

«Señor Moreno Bonilla, ustedes están privatizando y van a poner en marcha el copago. Las listas de espera no nos las inventamos los partidos políticos, los ciudadanos que nos escuchan lo podrán ver. ¿Ustedes están más de acuerdo con el relato de Moreno Bonilla o la realidad de sus ambulatorios, centros de salud y hospitales responde más a esta denuncia que estamos haciendo los partidos? Está convirtiendo la sanidad en un negocio», señaló la candidata.

Ante ese ataque, Moreno Bonilla quiso demostrar, con un documento, que «la única que ha hablado de copago es usted», ya que «en 2005 encargó este informe», cuando era consejera de la Junta de Andalucía «para poner el copago, igual que puso las facturas a la sombra, que las tuvieron que retirar».

La polémica ha intensificado la campaña y ha situado la sanidad entre los principales campos de enfrentamiento entre el PSOE y el PP en Andalucía. Montero intentó vincular a Moreno con una supuesta privatización encubierta, mientras el Gobierno andaluz sostiene que la candidata socialista recurre a una acusación falsa para desgastar al Ejecutivo autonómico.